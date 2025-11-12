El S&P 500 abre al alza, pero sin demasiada fuerza

El S&P 500 abre con subidas de un 0,2%, sin fuerza a pesar de que parece que el fin del cierre del gobierno está ya prácticamente confirmado. De hecho, incluso compañías del sector de la IA están subiendo, a pesar de las dudas que se generaron ayer al principio de la sesión.

Compañías importantes del S&P 500 que suben

Las acciones de AMD se disparan un 7% después de que su CEO haya afirmado que el mercado de centros de datos podría alcanzar el billón de dólares en 2030 y que AMD podría alcanzar los 100.000 millones de dólares de ingresos en ese segmento y más que triplicar sus beneficios. De momento, AMD lidera la sesión del S&P 500. Esta es una declaración arriesgada, pero que se vuelven cada vez más frecuentes dentro del sector. Las acciones de IBM también están de celebración, ya que la compañía ha presentado dos procesadores cuánticos con los que pretende alcanzar la ventaja cuántica a finales de 2026.

Fuente: Plataforma de XTB

Compañías importantes del S&P 500 que bajan

Palantir se anota caídas de casi el 3% y es una de las que más caen en el S&P 500. Aunque no hay motivos aparentes de esta caída, la realidad es que la compañía cotiza a más de 200 veces beneficios y con la incertidumbre que empieza a rodear a parte del sector es normal ver estos movimientos. Alphabet o Meta también caen y el mercado también pone en duda las importantes inversiones de ambas compañías en la IA.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo puedo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice está el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.