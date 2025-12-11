- El S&P 500 sufre
El S&P 500 caía más de medio punto porcentual en el inicio de jornada a pesar de que la reunión de ayer de la FED no tuvo un tono negativo. Los inversores están tomando beneficios y parece que los resultados de Oracle están pesando más en el sentimiento inversor que las conclusiones de la Reserva Federal. Esto está pesando en las acciones del sector tecnológico, auqnue parece que el índice está recuperando terreno.
Movimientos en el S&P 500
En la parte alta de la tabla del S&P 500 se está ubicando el sector cruceros, a pesar de que no hay grandes noticias sobre la industria. En cualquier caso, un mejor panorama macro, tal y como dibujaba la FED, es muy positivo para un sector que es de consumo discrecional y depende en gran medida de la salud de la economía norteamericana. Royal Caribbean es la que lidera, con subidas de más del 5%.
Por otro lado, en la parte baja tenemos que destacar a Oracle, que está sufriendo un desplome de más del 14% en estos momentos después de que sus cifras trimestrales, reportadas ayer, no hayan convencido. De hecho, el foco vuelve a ponerse en el capex, que ahora se espera que sea de 50.000 millones de dólares en el año completo, lo que supone doblar la cifra del año anterior.
Estas compañías se están viendo arrastradas por la negatividad. La clave está en si esas inversiones reflejarán realmente la rentabilidad esperada en un plazo adecuado, ya que Oracle en concreto afirma que sí, mientras que sus márgenes se contraen.
¿Cómo invertir en el S&P 500?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Las tecnológicas caen en bolsa
