Eli Lilly ha publicado los resultados de los ensayos de fase III de su fármaco experimental de nueva generación, retatrutida, que mostró una impresionante pérdida de peso promedio del 23% (e incluso cercana al 29% en el grupo de dosis más alta) durante 68 semanas. Estos resultados superaron las expectativas de los analistas de Wall Street, que habían pronosticado una pérdida de peso del 20-23%, lo que se tradujo inmediatamente en un aumento del precio de las acciones de la compañía de alrededor del 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Este éxito consolida la posición de Eli Lilly como líder en el mercado de medicamentos contra la obesidad, que se espera alcance los 100.000 millones de dólares para 2030.

Eli Lilly se distancia de Novo Nordisk

En respuesta a estos informes, las acciones de Novo Nordisk, su principal competidor, sufrieron una presión bajista temporal, aunque finalmente recuperaron parte de sus pérdidas, subiendo entre un 1,6% y un 2,2%. Los inversores comparan el éxito de la retatrutida con la reciente decepción generada por CagriSema de Novo Nordisk, que solo logró una reducción de peso del 20,4% en los ensayos clínicos, en comparación con el 25% prometido. La retatrutida, un agonista triple (GLP-1, GIP y glucagón), presenta una ventaja sobre fármacos existentes como Zepbound y Wegovy, ya que también ofrece una reducción significativa del dolor en pacientes con osteoartritis de rodilla. A pesar de los prometedores resultados, los efectos secundarios siguen siendo un riesgo, lo que obliga al 18% de los sujetos que reciben la dosis más alta a interrumpir el tratamiento. Lilly planea completar otros siete ensayos de fase III en 2026, lo que podría ser otro catalizador para el precio de la acción a medio plazo.

Las acciones de Eli Lilly están volviendo a superar la barrera psicológica de los 1.000 dólares por acción tras una reciente y prolongada serie de caídas. A largo plazo, la tendencia alcista sigue dominando.

Fuente: xStation