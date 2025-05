El S&P 500 cae antes de la decisión de la Fed

El índice S&P 500 ha retrocedido hasta los 5.620 puntos antes de la decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés. Este retroceso se produce en un contexto de incertidumbre económica, donde los inversores ajustan sus posiciones ante la posibilidad de que el banco central mantenga su política monetaria sin cambios. La caída del S&P 500, junto con descensos en el Dow Jones y el Nasdaq, refleja la cautela del mercado frente a los próximos anuncios de la Fed. ¿Por qué cae el S&P 500? Uno de los factores clave detrás de esta corrección es la expectativa de que la Fed mantendrá las tipos de interés en su rango actual de 4,25%-4,50%. Aunque algunos analistas anticipaban posibles recortes en el futuro, la postura prudente del banco central ha generado dudas sobre el ritmo de flexibilización monetaria. Además, las tensiones comerciales entre EE.UU. y China han añadido presión a los mercados, con nuevas medidas arancelarias que podrían afectar el crecimiento global. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Hoy tenemos reunión de la Reserva Federal con la posterior decisión de tipos y rueda de prensa de Jerome Powell. Puedes seguirla en directo desde las 19:45 en nuestro seminario con Manuel Pinto: El impacto de esta caída se ha sentido especialmente en sectores sensibles a los cambios en la política monetaria. Empresas tecnológicas y de consumo han experimentado pérdidas, mientras que los valores defensivos han mostrado mayor estabilidad. La incertidumbre sobre la inflación y el crecimiento económico sigue siendo un tema central en las decisiones de inversión, y los mercados estarán atentos a cualquier señal que pueda ofrecer el presidente de la Fed, Jerome Powell, en su próxima conferencia de prensa. Se espera la decisión de la Fed en un contexto económico complejo, ya que el banco central mantendrá los tipos sin cambios. Los mercados están atentos a las señales sobre la futura dirección de la política monetaria, y es probable que los comentarios de Powell aborden cómo la Fed gestionará tanto los riesgos de inflación relacionados con los aranceles como las señales de desaceleración económica. El mercado apunta a una reanudación de los recortes de tipos en julio.

