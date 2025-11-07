El S&P 500 cierra la semana en rojo

Los índices americanos abren con caídas significativas en la última sesión de la semana, fruto de la creciente incertidumbre. El Nasdaq 100 es el selectivo de Wall Street con peor rendimiento (-1,5%) mientras que el S&P 500 retrocede 9 décimas.

Las tecnológicas lideran las caídas

De nuevo cobra protagonismo el cierre del gobierno estadounidense, ya que se ha convertido en el más largo de la historia. Si bien episodios anteriores de este tipo tuvieron un impacto limitado en la economía, la situación se está volviendo cada vez más grave, como lo confirman las declaraciones de Kevin Hassett, uno de los principales asesores económicos de la Casa Blanca. Hassett afirma que los efectos del cierre son "mucho peores de lo esperado". Los comentarios de Scott Bessent, quien sostiene que gran parte de la economía estadounidense ya se encuentra en una verdadera recesión, no contribuyen a mejorar la situación. Estas preocupaciones son compartidas por el presidente de la Cámara de Representantes, Johnson. La falta de una solución rápida al problema presupuestario de Estados Unidos podría hacer caer significativamente los índices si se materializan nuevos riesgos.

Las mayores caídas al inicio de la sesión las registran las empresas tecnológicas. Los inversores esperan mejoras en la IA que puedan garantizar la rentabilidad de las grandes inversiones corporativas.

A nivel macroeconómico, hace unos minutos se han publicado los resultados del informe de la Universidad de Michigan sobre la confianza del consumidor y las expectativas de inflación, que no auguran una mejora en el ánimo del mercado. La Universidad señala un deterioro en la confianza de los consumidores en todos los segmentos. Las "condiciones actuales" registran un descenso particularmente pronunciado. Las expectativas de inflación a corto plazo también aumentan ligeramente.

Acciones que más suben del S&P 500

Globus Medica (GMED.US) — El fabricante de equipos médicos sube un 30% tras superar ampliamente las expectativas de los inversores en cuanto a previsiones de ingresos. Los analistas comparten la confianza de la empresa.

— Los analistas comparten la confianza de la empresa. Expedia (EXPE.US) - La agencia de viajes sube un 15% tras publicar excelentes resultados . Al elevar sus previsiones para los próximos trimestres, las firmas de inversión emitieron recomendaciones positivas.

. Al elevar sus previsiones para los próximos trimestres, las firmas de inversión emitieron recomendaciones positivas. Las acciones de Affirm Holding (AFRM.US), empresa de servicios de pago diferido, suben un 11% tras revisar al alza sus previsiones para el próximo año.

Acciones que más bajan del S&P 500

Las acciones de la cadena de restaurantes SweetGreen (SG.US) caen un 15% tras rebajar sus previsiones para final de año y perder la confianza de los inversores.

Take-Two Interactive (TTWO.US) - La editora de videojuegos retrasó significativamente el lanzamiento del esperado GTA6. Sus acciones caen un 7%.

MP Materials (MP.US) - La empresa de tierras raras registra una caída del 7% tras la publicación de sus resultados. Los ingresos no alcanzaron las expectativas del mercado, pero el beneficio por acción (BPA) fue mejor, lo que demuestra la capacidad de la empresa para controlar los costes y las pérdidas.

Los ingresos no alcanzaron las expectativas del mercado, pero el beneficio por acción (BPA) fue mejor, lo que demuestra la capacidad de la empresa para controlar los costes y las pérdidas. Airbnb (ABNB.US) - La empresa de alquileres de corta duración publicó buenos resultados, con especial énfasis en la mejora de la demanda en el mercado estadounidense. A pesar de ello, sus acciones bajan un 2%.

