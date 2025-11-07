Las noticias sobre el comercio de chips y sus posibles restricciones siguen marcando la pauta de los índices bursátiles. Al mismo tiempo, Trump negocia con países asiáticos sobre el refinamiento de tierras raras con el objetivo de limitar el protagonismo de China en esta materia. Las grandes tecnológicas como Nvidia y Microsoft están sufriendo en su cotización semanal el aumento de la incertidumbre económica. Mientras tanto, los débiles PMIs industriales en Europa, situados en zona de contracción, han cambiado el buen ánimo que trajeron unos PMIs de servicios mejores de lo esperado a principios de semana. En la apertura, los parqués bursátiles del "Viejo Continente" cotizan sin un rumbo definido, con el Euro Stoxx subiendo un 0,05%. El Ibex 35 cae un 0,6% con especial protagonismo de las presentaciones trimestrales.

Acciones que más suben del Ibex 35

Solaria lidera la sesión tras sacudirse la volatilidad asociada a los short-squeeze, mientras que Amadeus repunta un 2,6% al presentar unas cuentas que han convencido al mercado tras aumentar un 10% su beneficio neto. ACS sigue dando pasos en su expansión en el negocio de centros de datos, lo cual es premiado por sus accionistas con subidas de casi el 2%.

Acciones que más bajan del Ibex 35

IAG lidera las caídas en el Ibex 35, dejándose casi un 7% en la apertura. El motivo es la presentación de unos resultados que se han quedado por debajo de las expectativas del mercado, en particular un -1% para los ingresos totales y un -5% para el beneficio neto. Cellnex es la segunda con más bajadas dentro del Ibex 35, dada la preocupación de los inversores por las desinversiones que afectan a la evolución de la compañía, que además, aumenta sus pérdidas con respecto al mismo periodo del 2024.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.