- Apertura con tono bajista en el Ibex 35 y sin un rumbo definido en Europa
- Solaria lidera la sesión, mientras que IAG se posiciona como la más bajista
- Apertura con tono bajista en el Ibex 35 y sin un rumbo definido en Europa
- Solaria lidera la sesión, mientras que IAG se posiciona como la más bajista
Las noticias sobre el comercio de chips y sus posibles restricciones siguen marcando la pauta de los índices bursátiles. Al mismo tiempo, Trump negocia con países asiáticos sobre el refinamiento de tierras raras con el objetivo de limitar el protagonismo de China en esta materia. Las grandes tecnológicas como Nvidia y Microsoft están sufriendo en su cotización semanal el aumento de la incertidumbre económica. Mientras tanto, los débiles PMIs industriales en Europa, situados en zona de contracción, han cambiado el buen ánimo que trajeron unos PMIs de servicios mejores de lo esperado a principios de semana. En la apertura, los parqués bursátiles del "Viejo Continente" cotizan sin un rumbo definido, con el Euro Stoxx subiendo un 0,05%. El Ibex 35 cae un 0,6% con especial protagonismo de las presentaciones trimestrales.
Acciones que más suben del Ibex 35
Solaria lidera la sesión tras sacudirse la volatilidad asociada a los short-squeeze, mientras que Amadeus repunta un 2,6% al presentar unas cuentas que han convencido al mercado tras aumentar un 10% su beneficio neto. ACS sigue dando pasos en su expansión en el negocio de centros de datos, lo cual es premiado por sus accionistas con subidas de casi el 2%.
Acciones que más bajan del Ibex 35
IAG lidera las caídas en el Ibex 35, dejándose casi un 7% en la apertura. El motivo es la presentación de unos resultados que se han quedado por debajo de las expectativas del mercado, en particular un -1% para los ingresos totales y un -5% para el beneficio neto. Cellnex es la segunda con más bajadas dentro del Ibex 35, dada la preocupación de los inversores por las desinversiones que afectan a la evolución de la compañía, que además, aumenta sus pérdidas con respecto al mismo periodo del 2024.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
🔴 En directo: Repaso semanal de mercados
El Ibex 35 pierde los 15.900 puntos
El S&P 500 cierra la semana en rojo
El Ibex 35 salva la sesión y cierra con subidas
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.