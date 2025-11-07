Los principales mercados bursátiles cierran la semana con descensos generalizados. Desde las primeras horas del día, los retrocesos han sido la tónica dominante, con el índice Nikkei cayendo un 1,2%, seguido por las bolsas europeas y Wall Street, que también registraron descensos superiores al 1%.

El Ibex 35 cae por debajo de los 16.000 puntos

El Ibex 35 concluye la semana en los 15.900 puntos, destacando la fuerte caída de IAG, que se posiciona como el valor más castigado de la jornada tras desplomarse un 11%. Esta bajada se atribuye a unos resultados trimestrales por debajo de lo esperado, con una disminución del 1% en ingresos y del 5% en beneficio neto. Por su parte, Cellnex también vivió una sesión negativa, perdiendo un 3,75% y acumulando una corrección del 15% en lo que va de año. La compañía de infraestructuras de telecomunicaciones ha incrementado sus pérdidas hasta los 2.436 millones de euros, un 6,9% más que en 2024, debido al aumento de los costes financieros y ajustes contables.

Solaria se mantiene en los niveles de cierre del día anterior, aunque lideró el Ibex 35 durante gran parte de la jornada. Este comportamiento se debe a las perspectivas favorables para el sector solar europeo y al cierre de posiciones cortas, una estrategia que se ha repetido a lo largo del año para reducir la presión bajista sobre la acción, que aún se sitúa en torno al 3%, muy por encima del promedio del índice. La fotovoltaica continúa superando resistencias tras encadenar siete semanas consecutivas de subidas, acumulando un impresionante avance del 82% en 2025.

Más allá del Ibex 35, el Bitcoin prolonga su corrección y se sitúa cerca de los 100.000 dólares, nivel considerado como un soporte psicológico. En este punto, se ha frenado temporalmente la salida de capital de los principales fondos cotizados (ETFs) que replican su evolución.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

