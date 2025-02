El S&P 500 comienza la sesión con caídas moderadas

Los principales índices estadounidenses muestran una debilidad generalizada en las primeras operaciones El S&P 500 baja un -0,45% hasta los 6.125 puntos aproximadamente. Este descenso refleja una leve preocupación entre los inversores, ya que el mercado muestra signos de inestabilidad. El indicador de miedo VIX ha subido un +0,18% hasta 16,93, lo que sugiere una ansiedad ligeramente elevada en el mercado. Este incremento en el VIX sugiere que los inversores están tomando medidas precautorias ante posibles fluctuaciones futuras. Los sectores del S&P 500 muestran un desempeño mixto. Fuente: Bloomberg Financial LP Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias de empresas del S&P 500 Carvana se desploma tras unos resultados mixtos en el cuarto trimestre: las acciones de Carvana (CVNA.US) se desploman un 11%, ya que los resultados del cuarto trimestre revelan presión sobre los márgenes de beneficio bruto a pesar de superar las estimaciones generales. Aunque ha registrado el crecimiento más rápido en tres años, los menores volúmenes mayoristas y beneficios por vehículo suscitan preocupación entre los inversores. Morgan Stanley destaca las elevadas expectativas previas a las ganancias como un factor clave en la liquidación. Shake Shack sube gracias a un sólido rendimiento en enero: las acciones de Shake Shack (SHAK.US) suben un 14% tras informar de un crecimiento de las ventas comparables del 3,7% en enero, a pesar de los desafíos climáticos y el impacto de los incendios forestales de Los Ángeles. La cadena de hamburguesas eleva su previsión de EBITDA ajustado para 2025 a 205-215 millones de dólares, al tiempo que mantiene sus agresivos planes de expansión con unas 45 nuevas ubicaciones operadas por la empresa. Las acciones de Vimeo se desploman por los planes de inversión: las acciones de Vimeo (VMEO.US) caen un 85% después de anunciar planes para invertir 30 millones de dólares adicionales en seguridad, soluciones e iniciativas de inteligencia artificial, lo que lleva a una previsión de EBITDA para 2025 inferior a la esperada de 25-30 millones de dólares. A pesar de la liquidación, los analistas destacan el sólido rendimiento del segmento empresarial y el crecimiento de las reservas de clientes de alto valor. Las acciones de Walmart caen por las decepcionantes perspectivas: las acciones de Walmart (WMT.US) caen un 6% después de emitir una previsión de ganancias para 2026 menor a la esperada de 2,50-2,60 dólares por acción, a pesar del sólido crecimiento del comercio electrónico en el cuarto trimestre del 20%. El gigante minorista anuncia un aumento del dividendo del 13% a 0,94 dólares por acción, pero se enfrenta a la preocupación de los inversores por la moderación prevista del crecimiento de las ventas al 3-4% para el próximo año. ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

