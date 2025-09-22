El S&P 500 continúa su ascenso y alcanza nuevos máximos

Los mercados esperan los discursos de los miembros de la Reserva Federal para obtener pistas sobre los futuros movimientos de la política monetaria estadounidense. A pesar de anunciar su primer recorte de tipos en 2025, el presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó sentirse cómodo con la postura política actual, señalando que, tras el reciente ajuste, el margen para un cambio verdaderamente moderado sigue siendo limitado. Esto ha sido reiterado por el presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musale, quien considera la política actual entre moderadamente restrictiva y neutral.

La mayoría de los sectores del S&P 500 registran avances, con la energía y los bienes de consumo básico liderando las caídas. Las ventas en todo el mercado también se reflejan en los avances de los metales preciosos, con el oro subiendo un 1% y superando los 3.700 dólares, lo que indica una clara aversión al riesgo en medio de la incertidumbre sobre la política monetaria.

Sorprendentemente, el sector de TI se opone a la tendencia a pesar de los recientes cambios en las visas profesionales estadounidenses, que elevan el coste de los nuevos permisos a 100,000$. La industria tecnológica depende en gran medida del talento que se incorpora a través de estas visas, que representan más de la mitad de todos los permisos emitidos.

Rendimiento de los sectores del S&P 500. Fuente: Bloomberg Finance LP

El Dow Jones se encuentra actualmente en una situación de rendimiento inferior al de los demás índices principales de EE. UU., el S&P 500 y el Nasdaq 100, lo que refleja una amplia corrección del mercado desde sus recientes máximos históricos. Solo nueve componentes del Dow Jones cotizan en positivo, con Apple (+3%), IBM (+1,5%), Nike (+1%) y American Express (+0,9%) como los principales ganadores.

Noticias de empresas:

Las acciones de Amer Sports cayeron un 5,4% después de que las autoridades chinas iniciaran una investigación sobre los fuegos artificiales del Tíbet. La investigación generó preocupación entre los inversores por los posibles riesgos regulatorios en China, lo que afectó la confianza en el fabricante de equipos deportivos. La fuerte caída refleja una mayor sensibilidad del mercado a los acontecimientos geopolíticos y de cumplimiento normativo.

Compass cotiza un 2% al alza tras anunciar la fusión con Anywhere Real Estate en un acuerdo de 10.000 millones de dólares, lo que convierte a Compass en la mayor agencia inmobiliaria de Estados Unidos, con diferencia. Los accionistas de Anywhere recibirán 1,436 acciones de Compass cada uno, lo que valora la acción en 13,01 dólares. El acuerdo se cierra en 2026, con el director ejecutivo de Compass, Robert Reffkin, al frente de la empresa fusionada.

Kenvue se desploma un 6,3% después de que, según informes, su director ejecutivo, Kirk Perry, se reuniera con Robert F. Kennedy Jr. para disuadirlo de citar el Tylenol como causa del autismo en un próximo informe, según informó el WSJ. Las acciones habían caído un 9% tras informes anteriores sobre posibles vínculos. Kenvue mantiene la seguridad del acetaminofén, mientras que las demandas por estas afirmaciones siguen en curso.

Las acciones de MBX Biosciences subieron un 120% después de que su fármaco semanal para el hipoparatiroidismo, canvuparatida, alcanzara el objetivo principal en un ensayo de fase 2. El 63% de los pacientes tratados alcanzó el criterio de valoración, frente al 31% con placebo, con sólidos datos de seguridad. MBX planea un ensayo de fase 3 en 2026 para avanzar en la posible terapia.

Oracle nombró a Clay Magouyrk y Mike Sicilia como codirectores ejecutivos, y Safra Catz asumió la vicepresidencia ejecutiva tras liderar la empresa desde 2014. La empresa, valorada en 877 000 millones de dólares, atribuyó su sólido crecimiento a su enfoque en la nube y la IA. Oracle también cerró recientemente un acuerdo de 300 000 millones de dólares para la nube OpenAI, lo que refuerza su estrategia basada en IA.

Además, Oracle protegerá y reentrenará el algoritmo estadounidense de TikTok en virtud de un acuerdo respaldado por Trump, lo que garantizará que los compradores estadounidenses controlen la plataforma tras la desinversión de ByteDance. Los datos de los usuarios estadounidenses se almacenarán en servidores en la nube gestionados por Oracle, aislándolos de China. Oracle supervisará continuamente el algoritmo para evitar manipulaciones y mantener la seguridad.

Pfizer adquirirá Metsera por hasta 7.300 millones de dólares para entrar en el mercado de medicamentos para la pérdida de peso. El acuerdo ofrece 47,50 dólares por acción, más hasta 22,50 dólares adicionales si el tratamiento para la obesidad de Metsera cumple con los objetivos clínicos. Las acciones de Metsera subieron un 60 % antes de la apertura del mercado y se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre. Las acciones han subido un 2,4 %.