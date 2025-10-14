Las acciones de Indra corrigen más de un 2%

Las acciones de Indra están cayendo más de un 2% en la jornada de hoy a pesar de que las noticias que acompañan al valor hoy son positivas. En concreto, un nuevo paquete de préstamos por parte del gobierno español, lo que supone la confirmación de que Indra es el seleccionado para ser el campeón nacional en defensa.

Las acciones de Indra corrigen pese al nuevo préstamo

Hoy se han anunciado préstamos por valor de unos 4.700 millones de euros por parte del gobierno español para desplegar programas en defensa. En concreto, estos préstamos se reparitrán a lo largo de los próximos años y no serán todos en este 2025. Sin embargo, lo que si que parece es que irán destinados de manera directa o indirecta a Indra con un tipo de interés del 0%. Ya que Indra está trabajando en numerosos proyectos, casi cualquier ayuda al sector va a repercutir a la compañía.

A pesar de ello, las acciones de Indra están corrigiendo. Lo cierto es que los inversores pueden estar inquietos porque todavía no se ha aclarado la situación con EM&E, la empresa de Ángel Escribano, también presidente de Indra. Además, los lazos con el gobierno no gustan a los inversores, por lo que en ocasiones este tipo de noticias no se interpretan como positivas, sino como mayor dependencia al gobierno de turno.

Las acciones de Indra suben un 129% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

