Conclusiones clave Oracle está implementando 50.000 chips AMD en su nube como alternativa a Nvidia.

La competencia entre fabricantes de chips está cobrando impulso

La división de Infraestructura en la Nube de Oracle (ORCL.US) anunció que desplegará 50.000 GPU de AMD (AMD.US) a partir del segundo semestre de 2026 como alternativa a las soluciones de Nvidia para aplicaciones de inteligencia artificial. Esto indica una mayor competencia en el mercado de GPU para IA, donde Nvidia ha mantenido durante mucho tiempo una posición dominante: sus chips se utilizaron, entre otras cosas, para desarrollar ChatGPT, y posee más del 90% de la cuota de mercado en el mercado de centros de datos. Para Oracle, los chips AMD Instinct MI450 de próxima generación se integrarán en su infraestructura en la nube para aplicaciones avanzadas de IA, especialmente en el área de inferencia, que Oracle destaca como un área clave para la adopción de los nuevos chips por parte de los clientes. Para el mercado bursátil, el anuncio tuvo un impacto inmediato. Las acciones de AMD suben un 3,07% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street. En términos más generales, el mercado ha observado un claro cambio en las preferencias de inversión en infraestructura hacia las soluciones de IA en las últimas semanas. La propia OpenAI, hasta hace poco estrechamente asociada a Nvidia, ha firmado un nuevo acuerdo plurianual para chips AMD (6 GW de capacidad durante varios años) que, de implementarse en su totalidad, podría traducirse en que OpenAI posea hasta un 10% de las acciones de AMD. Cotización de las acciones de AMD Fuente : Plataforma de XTB

