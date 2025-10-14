Las acciones de Endesa se disparan. La compañía se posiciona como la más alcista del Ibex 35 tras comunicar, conforme al artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores, que ha decidido adelantar la finalización del segundo tramo de su Programa Marco de Recompra de Acciones, por el que ha adquirido 17.007.566 acciones a un precio medio de 26,01 euros por título, por un total de 442 millones de euros.

En este escenario, Endesa ha aprobado un tercer tramo del programa, con un importe máximo de 500 millones de euros, destinado a reducir su capital social mediante la amortización de las acciones propias, sujeto a la aprobación de la Junta de Accionistas. Este tramo se desarrollará bajo la autorización de la Junta del 24 de abril de 2024 y conforme al Reglamento (UE) 596/2014 y al Reglamento Delegado (UE) 2016/1052.

Por otra parte, la CNMC ha reconsiderado su propuesta inicial sobre los peajes eléctricos tras las críticas de las grandes compañías —Iberdrola, Endesa, EDP y Naturgy—, que consideraban insuficiente la rentabilidad fijada. El nuevo proyecto de circular, sometido a audiencia pública hasta el 22 de octubre, revisará la metodología de cálculo de la retribución de las redes de distribución de electricidad para el periodo 2026-2031. Sustituirá a la actual circular 6/2019 y busca adaptarse a los retos de descarbonización y digitalización del sistema eléctrico.

Cotización de las acciones de Endesa

Gráfica con velas de 15 minutos Fuente: Plataforma de XTB

Las acciones de Endesa lideran el Ibex 35 con una subida del 2,3% intradía, mientras que el RSI de la compañía se sitúa actualmente en los 75 puntos, en zona de sobrecompra. En el acumulado del año, Endesa se revaloriza un 37,2% hasta los 28,9 euros por acción.

¿Cómo comprar acciones de Endesa?

