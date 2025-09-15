El S&P 500 continúa su tendencia alcista

El S&P 500 se suma al repunte bursátil global y registra importantes avances, impulsado por las conversaciones entre Estados Unidos y China y la enorme e inesperada adquisición de acciones de Tesla por parte de Elon Musk. El Nasdaq lidera actualmente los avances en Wall Street, acompañado de un optimismo igualmente fuerte en torno al S&P 500, el Russell 2000 y el Dow Jones.

Entre los sectores del S&P 500, los servicios de TI y comunicación lideran actualmente el repunte, con Tesla (TSLA.US: +6,7%) liderando el repunte entre las acciones de las Siete Magníficas. Alphabet también destaca (GOOGL.US: +4,6%), encaminándose a superar los 3 billones de dólares en valor de mercado. En el lado negativo del índice, prevalece la debilidad en sectores defensivos como la salud y los bienes de consumo básico.

Fuente: Bloomberg Finance LP

El S&P 500 sigue subiendo

El S&P 500 no deja de alcanzar nuevos máximos históricos, ya que casi todas las acciones de las Siete Magníficas se encuentran en el centro de las ganancias del lunes. El contrato volvió a superar los 6600 (actualmente en torno a 6615), reforzando así un fuerte impulso alcista, indicado por el precio que se mantiene consistentemente por encima de la media móvil exponencial de 10 días (EMA10; amarillo). Si se mantiene por encima del reciente cono ascendente (en azul), podríamos esperar que los inversores se asienten durante más tiempo en los nuevos máximos históricos, mientras que la recuperación por debajo de los 6550 podría desencadenar una corrección más grave en el mercado.

En este escenario, hoy se ha conocido que China ha iniciado investigaciones antidumping y antidiscriminación contra empresas estadounidenses de semiconductores, centradas en chips de Texas Instruments y ON Semiconductor. Esta decisión se produce después de que Estados Unidos añadiera 23 empresas chinas a su Lista de Entidades. Bessent se reúne con el viceprimer ministro He en Madrid esta semana, en medio de las negociaciones sobre la suspensión de aranceles.

Además, la administración Trump ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo marco con China para mantener las operaciones de TikTok en Estados Unidos, según declaró el lunes el secretario del Tesoro, Bessent. Trump y Xi lo ultimarán el viernes. El acuerdo resuelve años de incertidumbre tras una ley bipartidista que exige la desinversión de los activos estadounidenses de TikTok.

Noticias de empresas

Tesla subió casi un 7% después de que Elon Musk comprara 2,57 millones de acciones (aproximadamente 1.000 millones de dólares) el viernes, su primera compra en el mercado abierto desde 2020 y la mayor en valor hasta la fecha. Musk ahora posee aproximadamente el 13% de Tesla. La acción ha subido un 25% en 3 meses, pero se mantiene a la baja en lo que va del año.

Nvidia ha bajado un 1,4% tras ser acusada por China de violar las leyes antimonopolio, lo que ha intensificado las tensiones comerciales mientras continúan las conversaciones entre Estados Unidos y China en Madrid. Esta decisión se produce después de que Estados Unidos incluyera a dos fabricantes de chips chinos en su Lista de Entidades. Nvidia llegó recientemente a un acuerdo con Trump para pagar el 15% de los ingresos de China por licencias de exportación.

Corteva bajó un 4,2 % después de que el WSJ informara que el fabricante de semillas y pesticidas está considerando una división en dos empresas, con un posible anuncio pronto. Corteva, escindida de DowDuPont en 2019, podría intentar limitar el riesgo legal asociado a demandas por pesticidas como el Roundup de Bayer.

Hims & Hers subió un 0,2 % a pesar de la presión vendedora previa a la apertura del mercado después de que el comisionado de la FDA, Martin Makary, afirmara que su anuncio del Super Bowl infringió las normas al promocionar medicamentos para bajar de peso sin informar sobre los riesgos. La administración Biden está dando señales de una supervisión más estricta de la comercialización de medicamentos, y la FDA planea emitir 100 avisos de cese y desistimiento.

VF Corp bajó un 2,2% tras anunciar la venta de su marca de ropa de trabajo Dickies a Bluestar Alliance por 600 millones de dólares en efectivo. Dickies, adquirida en 2017 por 820 millones de dólares, ha experimentado una caída en las ventas. VF espera que la operación reduzca la deuda neta y se cierre a finales de año.