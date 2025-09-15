Estados Unidos y China cierran un acuerdo sobre TikTok

Donald Trump ha señalado que Washington y Pekín han llegado a un acuerdo sobre el futuro de TikTok, en las reuniones que están teniendo lugar en Madrid desde este fin de semana.

En una aparente referencia a TikTok, Donald Trump escribió en su red social Truth Social que “se ha llegado a un acuerdo con una empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar. Estarán muy contentos”.

Poco después, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien encabezaba la delegación estadounidense en las conversaciones en Madrid con China, declaró que los países habían llegado a un acuerdo "marco" sobre el futuro de TikTok que será aprobado por los dos presidentes en una llamada que tendrá lugar este viernes.

El gobierno de Estados Unidos ha retrasado repetidamente la fecha límite para que ByteDance, propietario de TikTok, se deshaga de sus operaciones estadounidenses o se enfrentase a una prohibición a nivel nacional en el país. Después de haberla postergado tres veces desde enero, la última fecha límite es este miércoles.

¿Quién comprará TikTok?

TikTok ha amasado una cuota de mercado formidable en la publicidad en redes sociales. Con más de 110 millones de usuarios activos mensuales y más de 12.000 millones de dólares en ingresos publicitarios en Estados Unidos en 2024, la compañía ha pasado rápidamente de ser una pequeña empresa emergente a convertirse en un competidor de primer nivel para las empresas de redes sociales.

Uno de los aspectos clave en las redes sociales es la recomendación y personalización de contenido. El principal diferenciador de TikTok respecto al resto de redes sociales es su algoritmo de recomendación de contenido, considerado su joya de la corona.

La capacidad de la empresa para ofrecer contenido personalizado basado en señales de interés, en lugar de depender de las conexiones sociales del usuario, ha ayudado a impulsar la interacción con cada persona. Este apartado sugiere contenido según el tiempo de visualización, las interacciones e incluso pequeñas señales como darle a repetir el vídeo o hacer una pausa, lo que hace que cada movimiento sea importante para la recopilación de los datos.

Un comprador estratégico con experiencia en publicidad y comercio electrónico podría ser Amazon, lo que le permitiría impulsar el crecimiento de TikTok en Estados Unidos y reducir el potencial de crecimiento de empresas consolidadas como Meta y su canal de YouTube o de Instagram.

Oracle también se ha posicionado como uno de los principales postores, principalmente debido a los vínculos personales de Larry Ellison con Trump. La semana pasada asistimos a un crecimiento estratosférico de sus futuros beneficios y parte de ellos podrían ser destinados a Tik Tok, aunque la compañía tiene una posición de deuda neta y un flujo de caja libre mucho menor con el que trabajar.

Otra empresa a tener en cuenta es Microsoft, quien mostró interés en adquirir TikTok a principios de 2025 y quien ya había presentado una oferta por la compañía en 2020. Según los rumores, esta primera oferta ofreció entre 20.000 y 30.000 millones de dólares por el control de las operaciones, así como del algoritmo principal de TikTok. Esta oferta, no obstante, fue rechazada.

Aun así, desde nuestro punto de vista, no sería de extrañar que Microsoft, que ha ido adquiriendo participaciones en diferentes empresas de la cadena de valor de la IA y que cuenta con amplios recursos financieros y experiencia publicitaria gracias a Xbox, Bing y Linkedin, sea quien acabe haciéndose con esta oportunidad, aprovechando todas las sinergias.

Otros temas de debate en la reunión

La reunión tiene lugar en un momento crucial para la competencia sobre las tecnologías entre ambas naciones. Esta mañana, China anunció que Nvidia violó las leyes antimonopolio en 2020. La empresa con mayor capitalización de mercado del mundo fue declarada culpable de infringir las normas antimonopolio tras la adquisición del fabricante de equipos de red Mellanox Technologies, según informó la Administración Estatal de Regulación del Mercado tras concluir una investigación preliminar.

Además, durante el fin de semana China también anunció el inicio de una investigación antidumping contra un tipo de semiconductor fabricado por empresas estadounidenses, entre ellas Texas Instruments.