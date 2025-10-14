Conclusiones clave Wall Street inicia la sesión con caídas, con los principales índices abriendo en rojo.

El mercado espera el discurso de Jerome Powell, seguido de los de Bailey, Walley y Collins

El débil sentimiento en el mercado de criptomonedas lastra las acciones relacionadas

Los metales de tierras raras siguen subiendo

La parálisis administrativa continúa en EE. UU.

La sesión de hoy en Wall Street comienza con presión vendedora. Tras las subidas de ayer, el mercado estadounidense podría estar entrando en una fase de corrección. El Dow Jones y el S&P 500 bajan un 0,15% y un 0,55% respectivamente. Los inversores reaccionan a la nueva guerra comercial con China. Además, el deterioro de la situación del sistema financiero, con una creciente volatilidad en el mercado de deuda y preocupaciones por la liquidez, intensifica la presión vendedora. A todo esto se suma el cierre del gobierno federal, que ha estado desestabilizando la situación durante varios días y poniendo a prueba la resiliencia del mercado al riesgo. Fuente: Bloomberg Finance Las caídas afectan principalmente al sector de TI y a las industrias relacionadas. A continuación, el sector financiero es el que más cae. Un poco mejor, pero aún en negativo, se encuentran la atención médica y el sector en general. El comercio minorista puede presumir de un ligero aumento.

Cotización del S&P 500 Fuente : Plataforma de XTB Las caídas del S&P 500 se detienen en la EMA 100 y el nivel de FIBO 50. Actualmente, el precio se encuentra entre los niveles de FIBO 38.2 y 50. Si los alcistas quieren recuperar la iniciativa, es necesario superar el nivel de FIBO 38.2.

Noticias corporativas del S&P 500 Las empresas relacionadas con las criptomonedas se encuentran en una situación difícil . El retroceso desde sus máximos y el deterioro de la confianza están afectando a la mayoría de las empresas asociadas con el comercio de criptomonedas. Coinbase (COIN.US) pierde un 4% en la apertura.

Las empresas relacionadas con la minería y el procesamiento de tierras raras siguen subiendo en los últimos días debido a las restricciones chinas y la escalada de las tensiones comerciales. MP Materials (MP.US) sube más del 3% antes de la apertura.

Polaris (PII.US), fabricante de vehículos ligeros , sube más del 10% en la apertura tras anunciar la escisión de su división india.

, sube más del 10% en la apertura tras anunciar la escisión de su división india. Navitas Semiconductors (NVTS.US): sube un 24% tras presentar su nuevo chip para Nvidia.

Wells Fargo (WFC.US) sube más del 2% en la apertura tras publicar un buen informe del tercer trimestre. El banco elevó sus indicadores clave y anunció la expansión de su negocio tras la reciente flexibilización regulatoria. Domino's Pizza (DPZ.US) — La compañía sube más de un 2% en la apertura después de publicar unos resultados en los que la cadena de restaurantes podría presumir de un crecimiento de ventas por encima del consenso de los analistas.

