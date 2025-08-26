El S&P 500 cotiza sin dirección

El S&P 500 está cotizando sin dirección en el comienzo de jornada de hoy y no parece muy afectado por el revuelo causado por Trump y la gobernadora de la FED, Cook. Un ataque a la independencia de la FED podría provocar caídas en los mercados, pero de momento los inversores están poniendo el foco en otros datos macro y en los resultados de Nvidia de mañana.

Eli Lilly lidera al S&P 500

Dentro del poco movimiento del S&P 500 tenemos que destacar las subidas de más del 3% de las acciones de Eli Lilly. En esta ocasión, estas subidas se deben a que la compañía ha anunciado que sus pastillas de uso diario para la obesidad han superado con éxito otra de las fases finales, por lo que está cerca de poder pedir su aprobación a nivel mundial.

Sin embargo, el dato de confianza del consumidor del Conferende Board no está ayudando a impulsar al mercado, a pesar de que ha sido superior a lo que se esperaba. Lo mismo ocurre con el informe de pedidos de bienes duraderos, que han caído menos de lo que se estimaba.

Por su parte, dentro de las 7 Magníficas vemos un comportamiento mixto, con subidas de Nvidia a la espera de sus cifras en el día de mañana pero con el resto cayendo. La que peor comportamiento está teniendo es Alphabet, con decensos de casi un 1%. En cualquier caso, esperamos que los resultados de Nvidia provoquen movimientos esta semana, por lo que puede haber inversores todavía esperando para tomar posiciones.

