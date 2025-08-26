El S&P 500 cotiza sin dirección

El S&P 500 está cotizando sin dirección en el comienzo de jornada de hoy y no parece muy afectado por el revuelo causado por Trump y la gobernadora de la FED, Cook. Un ataque a la independencia de la FED podría provocar caídas en los mercados, pero de momento los inversores están poniendo el foco en otros datos macro y en los resultados de Nvidia de mañana.
Eli Lilly lidera al S&P 500
Dentro del poco movimiento del S&P 500 tenemos que destacar las subidas de más del 3% de las acciones de Eli Lilly. En esta ocasión, estas subidas se deben a que la compañía ha anunciado que sus pastillas de uso diario para la obesidad han superado con éxito otra de las fases finales, por lo que está cerca de poder pedir su aprobación a nivel mundial.
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Sin embargo, el dato de confianza del consumidor del Conferende Board no está ayudando a impulsar al mercado, a pesar de que ha sido superior a lo que se esperaba. Lo mismo ocurre con el informe de pedidos de bienes duraderos, que han caído menos de lo que se estimaba.
Por su parte, dentro de las 7 Magníficas vemos un comportamiento mixto, con subidas de Nvidia a la espera de sus cifras en el día de mañana pero con el resto cayendo. La que peor comportamiento está teniendo es Alphabet, con decensos de casi un 1%. En cualquier caso, esperamos que los resultados de Nvidia provoquen movimientos esta semana, por lo que puede haber inversores todavía esperando para tomar posiciones.
¿Cómo invertir en el S&P 500?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.