La tendencia del Ibex 35 se enfría

El Ibex 35 se aleja de máximos históricos otra sesión más y el mercado achaca la falta de catalizadores. La sesión del selectivo español ha estado plagada de dudas, con la mayoría de compañías cotizando en rojo. Además, las caídas en Europa tampoco han ayudado.

Movimientos del Ibex 35

La compañía que más ha destacado dentro del Ibex 35 ha sido Solaria, con subidas de más del 3% a pesar de no haber noticias relevantes sobre ella. Esto se puede deber al cierre de posiciones cortas, ya que otras compañías dentro del sector apenas han reaccionado después de las caídas que el sector vivió ayer. Otros valores como Acciona o Naturgy han subido algo más de medio punto porcentual.

La parte baja de la tabla ha estado copada por Rovi y Logista. Esta segunda se debe al descuento del dividendo, que otorgaba una rentabilidad de alrededor del 2%. Por tanto, sin este dividendo las acciones apenas caerían. La banca comenzó la jornada muy mal, pero a pesar de acabar en rojo ha conseguido recuperarse ligeramente. Esto se debía a las caídas de la banca francesa por la situación política del país, lo que incrementa la prima política que demandan los inversores. Esta situación afecta a la estabilidad del euro y por tanto también a la banca española.

Otros mercados

En Europa el índice que peor comportamiento ha tenido ha sido el CAC 40, achacando la posibilidad de que el 8 de septiembre el primer ministro del país tenga que abandonar su puesto por la moción de confianza. Los ajustes presupuestarios no son del gusto de la oposición pero los inversores demandan mayor estabilidad presupuestaria y política. La banca ha sido la que ha experimentado peor comportamiento, con Société Générale cayendo más de un 6% y Crédit Agricole dejándose más de un 5%. La caída del gobierno aún no es definitiva, pero la inestabilidad política sigue siendo notoria y esto no gusta a los inversores. De hecho, algunos tramos de la curva de tipos de Francia ya pagan más que los de Italia.

En Wall Street vemos dudas, pero no parece que el despido de Trump sobre Cook esté afectando al mercado. De momento la posibilidad de ataque a la independencia de la FED no parece tener mucho peso y los inversores esperan los resultados de Nvidia de mañana.

Los precios del crudo han descendido hoy, pero tanto el oro como el bitcoin se han anotado subidas. Por su parte, el dólar ha recuperado algo de terreno y se ubica en los 1,165. Mientras, el VIX sigue mostrando signos de relajación del mercado y se ha dejado un 0,3%.