El S&P 500 cotiza sin un rumbo fijo

Wall Street abre sin un rumbo claro tras el sorprendente informe de un PIB superior al esperado en EE. UU. junto a unos datos trimestrales de inflación más débiles. El S&P 500 recorta un 0,05% mientras que el Dow Jones baja un 0,15%.

Nvidia generó un panorama mixto entre los inversores. Los ingresos por centros de datos del segundo trimestre alcanzaron los 41.100 millones de dólares, un 56% por encima de la referencia del año pasado, pero se quedaron 200 millones de dólares por debajo de las expectativas. La venta de chips Blackwell creció un 17% intertrimestral, mientras que los segmentos de videojuegos, visualización y automoción también tuvieron un buen desempeño. La previsión para el tercer trimestre se sitúa en torno a los 54.000 millones de dólares (con una desviación del 2%).

Las ventas en China durante el segundo semestre siguen suspendidas debido a la incertidumbre regulatoria, aunque los últimos informes indican que el director ejecutivo de la compañía está en conversaciones con EE. UU. para vender chips de inteligencia artificial Blackwell a China. Es probable que las conversaciones se vean alentadas por unas ventas de centros de datos ligeramente inferiores a las esperadas el último trimestre. Las acciones de Nvidia caen un 2% intradía en estos momentos.

Entre los sectores del S&P 500, los servicios de comunicación y las finanzas impulsan el selectivo, mientras que la salud, la energía y los bienes de consumo básico lo lastran en la sesión de hoy.

La economía estadounidense repuntó en el segundo trimestre de 2025, con un aumento del PIB del 3,3% anualizado, impulsado principalmente por la disminución de las importaciones y un mayor gasto de consumo. La inversión y las exportaciones se rezagaron. Las ventas finales reales aumentaron un 1,9%, el PIB se disparó un 4,8%, la inflación se moderó ligeramente y los beneficios corporativos aumentaron en 65.500 millones de dólares, revirtiendo la caída de 90.600 millones de dólares del primer trimestre.

Fuente: XTB Research

Noticias corporativas del S&P 500