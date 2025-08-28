El S&P 500 cotiza sin un rumbo fijo

Wall Street abre sin un rumbo claro tras el sorprendente informe de un PIB superior al esperado en EE. UU. junto a unos datos trimestrales de inflación más débiles. El S&P 500 recorta un 0,05% mientras que el Dow Jones baja un 0,15%.
Nvidia generó un panorama mixto entre los inversores. Los ingresos por centros de datos del segundo trimestre alcanzaron los 41.100 millones de dólares, un 56% por encima de la referencia del año pasado, pero se quedaron 200 millones de dólares por debajo de las expectativas. La venta de chips Blackwell creció un 17% intertrimestral, mientras que los segmentos de videojuegos, visualización y automoción también tuvieron un buen desempeño. La previsión para el tercer trimestre se sitúa en torno a los 54.000 millones de dólares (con una desviación del 2%).
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Las ventas en China durante el segundo semestre siguen suspendidas debido a la incertidumbre regulatoria, aunque los últimos informes indican que el director ejecutivo de la compañía está en conversaciones con EE. UU. para vender chips de inteligencia artificial Blackwell a China. Es probable que las conversaciones se vean alentadas por unas ventas de centros de datos ligeramente inferiores a las esperadas el último trimestre. Las acciones de Nvidia caen un 2% intradía en estos momentos.
Entre los sectores del S&P 500, los servicios de comunicación y las finanzas impulsan el selectivo, mientras que la salud, la energía y los bienes de consumo básico lo lastran en la sesión de hoy.
La economía estadounidense repuntó en el segundo trimestre de 2025, con un aumento del PIB del 3,3% anualizado, impulsado principalmente por la disminución de las importaciones y un mayor gasto de consumo. La inversión y las exportaciones se rezagaron. Las ventas finales reales aumentaron un 1,9%, el PIB se disparó un 4,8%, la inflación se moderó ligeramente y los beneficios corporativos aumentaron en 65.500 millones de dólares, revirtiendo la caída de 90.600 millones de dólares del primer trimestre.
Fuente: XTB Research
Noticias corporativas del S&P 500
-
Burlington Stores superó las expectativas del segundo trimestre con 2.710 millones de $ en ventas, un aumento interanual de casi el 10%, y un BPA de $1,59, superando las estimaciones. Las ventas comparables aumentaron un 5%, mientras que el margen bruto se expandió 90 puntos básicos. La compañía elevó su pronóstico para el año fiscal 2025, proyectando un BPA de $9,19-$9,41 y un crecimiento de ventas del 7-8%, aunque las previsiones del tercer trimestre se sitúan ligeramente por debajo del consenso. Las acciones subieron un 10%.
-
Celcuity cobró impulso cuando la FDA aceptó la solicitud de nueva autorización (NDA) de gedatolisib bajo el programa RTOR, lo que permitió una revisión acelerada. Los resultados del ensayo de fase 3 VIKTORIA-1 mostraron que el fármaco, combinado con fulvestrant y palbociclib, mejoró significativamente la mediana de supervivencia libre de progresión en el cáncer de mama avanzado ER+. Los analistas mantienen la recomendación de compra, destacando el posible impacto en el mercado. Las acciones subieron un 8%.
-
CrowdStrike registró un segundo trimestre récord, con ingresos anuales recurrentes (ARR) netos nuevos de 221 millones de dólares y un aumento del 20% en los ARR totales, hasta los 4.660 millones de dólares, junto con ingresos de 1.170 millones de dólares y un flujo de caja libre de 284 millones de dólares. El director ejecutivo, George Kurtz, destacó la demanda impulsada por la IA, la adopción de Falcon Flex y una sólida cartera de proyectos de nube e identidad. La dirección pronosticó unos ingresos para el ejercicio fiscal 2026 de hasta 4.800 millones de dólares, con un crecimiento acelerado de los ARR de al menos un 40% en el segundo semestre. La acción subió un 2%.
-
Las acciones de Snowflake suben un 19% gracias a que la creciente demanda de plataformas de datos basadas en IA impulsó el optimismo de los inversores, añadiendo más de 11.000 millones de dólares a su valor de mercado. La compañía elevó su previsión anual de ingresos por productos a 4.400 millones de dólares, por encima de las estimaciones, a medida que las empresas modernizan su infraestructura de datos para la adopción de la IA. Los analistas mejoraron ampliamente la calificación de las acciones, lo que subraya la sólida posición de Snowflake en medio del auge de la IA y la migración a la nube.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.