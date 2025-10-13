Goldman Sachs impulsa el optimismo sobre Estée Lauder tras elevar su recomendación 💡

Las acciones de Estée Lauder (Estée Lauder Companies) registran hoy un fuerte alza después de que Goldman Sachs elevara su recomendación de “Neutral” a “Comprar” y aumentara su precio objetivo de 76 a 115 dólares, reflejando un mayor optimismo sobre las perspectivas de la compañía.

China y el canal turístico, claves en la nueva valoración

La nueva valoración del banco de inversión se basa en una mejora sostenida de las ventas en la China continental, donde tras caídas previas se observan incrementos de un solo dígito y una recuperación de cuota de mercado en la segunda mitad del ejercicio fiscal.

El retorno al crecimiento de Hainan y la normalización de inventarios en el canal turístico también han actuado como catalizadores clave, reduciendo presiones sobre el stock y mejorando el desempeño general de las operaciones internacionales.

Este repunte refuerza la relevancia del mercado asiático dentro de la estructura de ingresos del grupo, un factor que históricamente ha tenido un impacto determinante sobre el comportamiento bursátil de la compañía.

Eficiencia operativa y márgenes en expansión

Además, Goldman Sachs destaca las tendencias positivas en la cuota de mercado de Estée Lauder en EE. UU. y el impacto favorable de las medidas de eficiencia operativa implementadas por la dirección.

Se prevé una expansión del margen EBIT de aproximadamente 500 puntos básicos hasta 2028, junto con una desaceleración menor de lo esperado en las ventas, factores que están fortaleciendo el sentimiento inversor y consolidando la confianza en la gestión de la empresa.

Estos resultados reflejan la efectividad de las iniciativas de optimización interna, orientadas a reducir costos, mejorar la rentabilidad y diversificar los canales de distribución.

Reorganización geográfica y diversificación de canales

La compañía también avanza en una reorganización geográfica, en la diversificación de canales (incluido Amazon) y en el fortalecimiento de sus marcas, lo que le permite adaptarse mejor a los cambios en los mercados clave.

Gracias a ello, Estée Lauder se perfila como una de las principales beneficiarias de la recuperación del mercado chino y de una gestión corporativa más eficiente, factores que los inversores reflejan hoy en la revalorización de sus acciones.

Actualmente, el valor extiende su rebote más dinámico desde 2022, manteniéndose por encima de su media móvil exponencial de 50 semanas (EMA50), lo que confirma el sesgo alcista en el análisis técnico de mediano plazo.

Fuente: xStation5

El comportamiento técnico respalda la visión positiva del mercado: tras una fase prolongada de debilidad, el título confirma una recuperación estructural, apoyada tanto por fundamentales sólidos como por un cambio de percepción institucional. La mejora en la recomendación de Goldman Sachs podría actuar como un catalizador adicional, impulsando el interés de nuevos inversionistas y fondos especializados en el sector de consumo premium.