Goldman Sachs impulsa el optimismo sobre Estée Lauder tras elevar su recomendación 💡

- Estée Lauder es un fabricante global de cosméticos, fragancias y productos para el cuidado de la piel de lujo, reconocido por marcas icónicas como Estée Lauder, MAC, Clinique y La Mer, verdaderos referentes de la industria de la belleza.
- Estée Lauder es un fabricante global de cosméticos, fragancias y productos para el cuidado de la piel de lujo, reconocido por marcas icónicas como Estée Lauder, MAC, Clinique y La Mer, verdaderos referentes de la industria de la belleza.
Las acciones de Estée Lauder (Estée Lauder Companies) registran hoy un fuerte alza después de que Goldman Sachs elevara su recomendación de “Neutral” a “Comprar” y aumentara su precio objetivo de 76 a 115 dólares, reflejando un mayor optimismo sobre las perspectivas de la compañía.
China y el canal turístico, claves en la nueva valoración
La nueva valoración del banco de inversión se basa en una mejora sostenida de las ventas en la China continental, donde tras caídas previas se observan incrementos de un solo dígito y una recuperación de cuota de mercado en la segunda mitad del ejercicio fiscal.
El retorno al crecimiento de Hainan y la normalización de inventarios en el canal turístico también han actuado como catalizadores clave, reduciendo presiones sobre el stock y mejorando el desempeño general de las operaciones internacionales.
Este repunte refuerza la relevancia del mercado asiático dentro de la estructura de ingresos del grupo, un factor que históricamente ha tenido un impacto determinante sobre el comportamiento bursátil de la compañía.
Eficiencia operativa y márgenes en expansión
Además, Goldman Sachs destaca las tendencias positivas en la cuota de mercado de Estée Lauder en EE. UU. y el impacto favorable de las medidas de eficiencia operativa implementadas por la dirección.
Se prevé una expansión del margen EBIT de aproximadamente 500 puntos básicos hasta 2028, junto con una desaceleración menor de lo esperado en las ventas, factores que están fortaleciendo el sentimiento inversor y consolidando la confianza en la gestión de la empresa.
Estos resultados reflejan la efectividad de las iniciativas de optimización interna, orientadas a reducir costos, mejorar la rentabilidad y diversificar los canales de distribución.
Reorganización geográfica y diversificación de canales
La compañía también avanza en una reorganización geográfica, en la diversificación de canales (incluido Amazon) y en el fortalecimiento de sus marcas, lo que le permite adaptarse mejor a los cambios en los mercados clave.
Gracias a ello, Estée Lauder se perfila como una de las principales beneficiarias de la recuperación del mercado chino y de una gestión corporativa más eficiente, factores que los inversores reflejan hoy en la revalorización de sus acciones.
Actualmente, el valor extiende su rebote más dinámico desde 2022, manteniéndose por encima de su media móvil exponencial de 50 semanas (EMA50), lo que confirma el sesgo alcista en el análisis técnico de mediano plazo.
El comportamiento técnico respalda la visión positiva del mercado: tras una fase prolongada de debilidad, el título confirma una recuperación estructural, apoyada tanto por fundamentales sólidos como por un cambio de percepción institucional. La mejora en la recomendación de Goldman Sachs podría actuar como un catalizador adicional, impulsando el interés de nuevos inversionistas y fondos especializados en el sector de consumo premium.
Previa de resultados de TSMC: ¿sorprenderá al mercado el principal proveedor de semiconductores?
El Ibex 35 no termina de romper máximos
El S&P 500 supera los 6.700 puntos
Los bancos americanos presentan resultados
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.