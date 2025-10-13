El S&P 500 comienza la semana con subidas

Conclusiones clave Wall Street sube tras el nuevo enfoque de Trump sobre los aranceles a China.

Bessent, preocupado por el impacto del cierre en la economía.

Los índices estadounidenses rebotan tras un cierre muy negativo el viernes pasado. Tras una serie de caídas y la creciente preocupación por la situación económica, los inversores inician la semana con optimismo, lo que se traduce en aumentos en los principales índices, con el Dow Jones y el S&P 500 subiendo un 1,1% y un 1,3% respectivamente. Algunas tensiones en Wall Street se han aliviado después de que el presidente Donald Trump suavizara su discurso hacia China, sugiriendo la posibilidad de reanudar un diálogo comercial constructivo. Los participantes del mercado interpretaron esto como una señal de una posible distensión entre las dos mayores economías del mundo. Sin embargo, las declaraciones del secretario del Tesoro, S. Bessent, tuvieron el efecto contrario, al afirmar que el prolongado cierre gubernamental está empezando a tener un impacto real en la actividad económica. La falta de publicaciones macroeconómicas en Estados Unidos supone que la confianza de los inversores se tiene que ceñir a un menor número de datos. Fuente: Bloomberg Finance Lp Los principales índices bursátiles estadounidenses suben, con el sector de Tecnologías de Información a la cabeza del crecimiento. Tras ellos, la industria y las finanzas muestran un excelente desempeño, aunque ligeramente inferior. Noticias corporativas del S&P 500 Nvidia (NVDA.US) sube un 2,85% en la apertura a razón de que las empresas relacionadas con los metales de tierras raras registraron importantes rebotes. Critical Metals sube un 20% y MP Materials (MP) un 8%.

a razón de que las empresas relacionadas con los metales de tierras raras registraron importantes rebotes. Estée Lauder: la empresa de la industria de la belleza sube un 4% tras una recomendación positiva de Goldman Sachs.

la empresa de la industria de la belleza sube un 4% tras una recomendación positiva de Goldman Sachs. Warner Bros: el gigante de los medios de comunicación sube un 4% tras rechazar una oferta de compra de Paramount.

el gigante de los medios de comunicación sube un 4% tras rechazar una oferta de compra de Paramount. Rocket Lab: la empresa espacial sube un 6% después de que Morgan Stanley expresara optimismo sobre su nuevo producto: el transportador orbital "Neutron".

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.