El Ibex 35 recupera los 15.500 puntos

La jornada comenzó con retrocesos en los índices chinos, afectados por la incertidumbre ante una posible nueva disputa comercial entre Estados Unidos y China, esta vez relacionada con la exportación de tierras raras por parte del país asiático. Sin embargo, a medida que avanzó el día, los mercados asumieron la probabilidad de un acuerdo beneficioso para ambas naciones. Europa cierra con subidas generalizadas mientras que Wall Street arranca la sesión con alzas superiores al 1%.

La farmacéutica española Rovi se posicionó como la más destacada del índice Ibex 35, con un incremento del 3,15%, tras anunciar que producirá junto a Novo Nordisk una gran cantidad de jeringas precargadas. Esta fabricación comenzará en 2026 y se espera que genere entre 82 y 184 millones de euros en ingresos a partir de 2027. La división de fabricación para terceros representa una parte esencial del negocio de Rovi, con aproximadamente la mitad de sus medicamentos elaborados bajo subcontratación, y se proyecta un crecimiento anual del 7% en esta área.

ArcelorMittal también tuvo una jornada positiva (+2,9%) dentro del Ibex 35 gracias a que la firma Jefferies elevó su precio objetivo por acción en más de un 20%, pasando de 29,5€ a 36€. En contraste, Telefónica retrocedió un 1% al no lograr vender su filial en Venezuela, debido al elevado riesgo económico y político que representa operar en ese país.

Mañana se inicia la temporada de presentación de resultados trimestrales de los grandes bancos estadounidenses: JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs y Citigroup. Este evento se convierte en el nuevo centro de atención para los inversores, desplazando al prolongado cierre del gobierno federal, que ya lleva 13 días y ha paralizado miles de sueldos públicos, además de retrasar indefinidamente la publicación del IPC de EE. UU., originalmente prevista para este miércoles.

Otros mercados

El oro alcanza nuevos máximos históricos, cotizando a 4.100 dólares por onza, impulsado por las tensiones entre EE. UU. y China, el flujo constante de inversiones en fondos cotizados respaldados por oro, y las expectativas de dos recortes adicionales de tipos de interés por parte de la Reserva Federal antes de fin de año. Por otro lado, el petróleo muestra una leve recuperación tras el acuerdo de paz firmado hoy en Egipto entre Israel y Hamas, resultado de la presión internacional y que abre una nueva etapa en Oriente Medio.

