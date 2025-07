El S&P 500 estable en medio de la incertidumbre del acuerdo comercial

Los índices se mantienen en una consolidación estable tras los avances del miércoles, impulsadas por el entusiasmo por la inteligencia artificial y la valoración récord de Nvidia. A qué se está dedicando el mercado: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Planes arancelarios de Trump: Anoche se confirmó un arancel del 50% sobre el cobre refinado, que se alinea con los aranceles existentes sobre el acero y el aluminio. Trump también insinúa aumentos arancelarios más amplios en varios sectores, lo que aumenta la incertidumbre comercial. Conversaciones entre EE. UU. y la UE sobre el sector automovilístico: Bruselas está en conversaciones con Washington para proteger el sector automovilístico europeo, con opciones que incluyen recortes arancelarios, cuotas de importación y programas de crédito a la exportación vinculados a los envíos de fabricantes de la UE a EE. UU. Aranceles a Brasil: El presidente Trump anunció un arancel del 50% sobre las importaciones procedentes de Brasil, significativamente superior al 10% previamente previsto. Estos aranceles, que entrarán en vigor el 1 de agosto, afectarán exportaciones clave como el café y el jugo de naranja. Enfoque del mercado: Las recientes ganancias del índice sugieren que los inversores están ignorando temporalmente los riesgos comerciales, centrándose en cambio en el impulso de la IA y la próxima temporada de resultados. Perspectivas de inflación: Bank of America pronostica que la inflación se mantendrá persistente debido a los aranceles, lo que hace improbable un recorte de tasas en julio. Cotización del S&P 500 El índice cotiza hoy en torno a los 6300 puntos, justo por debajo de los máximos históricos alcanzados el 3 de julio. La consolidación en estos niveles podría ser una señal positiva para los alcistas. Sin embargo, es probable que un mayor impulso alcista requiera un catalizador importante, como avances en las negociaciones comerciales o sólidos informes de resultados trimestrales. Se espera que ambos factores se aclaren en las próximas dos semanas. Noticias de empresas Delta Air Lines (DAL.US) subió un 11,20% después de informar sólidas ganancias en el segundo trimestre y confirmar sus perspectivas para el resto del año.

MP Materials (MP.US) subió un 55% después de asegurar un acuerdo con el Departamento de Defensa de EE. UU. destinado a impulsar la cadena de suministro nacional de tierras raras



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.