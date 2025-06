El S&P 500 frena su caída en los 6.000 puntos 💡

Los 铆ndices burs谩tiles americanos caen debido a una mayor escalada militar entre Israel e Ir谩n, que, en un escenario extremo, amenaza con aumentar los precios del petr贸leo y dificultar铆a la lucha contra la inflaci贸n, lo que retrasa la posibilidad de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal. Por otro lado, los inversores reaccionan a una fuerte ca铆da de las ventas minoristas en Estados Unidos, que podr铆a provocar cambios en la Fed antes de lo previsto.聽El retroceso del S&P 500 es del -0,35%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Noticias corporativas del S&P 500 Las acciones de energ铆a solar caen en las operaciones previas a la apertura del mercado despu茅s de que los republicanos del Senado presentaran un proyecto de ley que pondr铆a fin a las exenciones fiscales para la energ铆a e贸lica y solar antes que para otras fuentes. Enphase Energy, Inc. (ENPH.US), Sunrun (RUN.US) y SolarEdge Technologies (SEDG.US) cayeron un 36%, un 20% y un 30%, respectivamente, en Wall Street antes de la apertura. Fasly (FSLY.US) cay贸 un 1,9% despu茅s de que el proveedor de plataformas en la nube ascendiera a director de producto, Kip Compton, a director ejecutivo, en sustituci贸n de Todd Nightingale, quien renunci贸 a la compa帽铆a para incorporarse a Arista Networks (ANET.US). Eli Lilly (LLY.US) adquirir谩 Verve Therapeutics (VERV.US), una compa帽铆a que desarrolla terapias gen茅ticas innovadoras para enfermedades card铆acas, ofreciendo a los accionistas hasta 13,50 d贸lares por acci贸n (efectivo + derechos de distribuci贸n futuros), lo que ha disparado las acciones de VERV. Los accionistas de Verve recibir谩n 10,50 d贸lares por acci贸n en efectivo al cierre de la operaci贸n.

Adem谩s, cada accionista recibir谩 un derecho de valor contingente (CVR), que consiste en un posible pago adicional de hasta 3 d贸lares por acci贸n si la compa帽铆a alcanza un hito cl铆nico espec铆fico (el primer paciente recibe la terapia VERVE-102 en un estudio de fase 3 en EE. UU. dentro de los 10 a帽os posteriores al cierre de la transacci贸n).

El valor m谩ximo total de la adquisici贸n es de 13,50 d贸lares por acci贸n (aproximadamente 1300 millones de d贸lares).

