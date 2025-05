El S&P 500 limita el impulso alcista al final de la semana

Los mercados estadounidenses abren el viernes con una ligera subida, ante indicios de una moderación del impulso alcista que los ha impulsado esta semana. Las acciones también reaccionan a una oleada de noticias corporativas. El índice S&P 500 ha mostrado señales de agotamiento en su impulso alcista hacia el cierre de la semana, reflejando la cautela de los inversores ante la incertidumbre económica y las expectativas de política monetaria. A pesar de haber recuperado terreno tras las recientes turbulencias, el mercado se enfrenta a una resistencia clave que limita su avance. Factores como la volatilidad en los rendimientos de los bonos y la evolución de las tensiones comerciales han contribuido a la moderación del optimismo. Vuelven los aranceles de Trump Donald Trump ha afirmado que impondrá aranceles a los socios comerciales de EE. UU. "en las próximas dos o tres semanas". La administración Trump también planea incluir a varios fabricantes chinos de chips, incluido el fabricante de chips de memoria ChangXin Memory, en una lista negra de exportaciones, pero algunos funcionarios buscan retrasar la medida para no perjudicar los esfuerzos por alcanzar un acuerdo comercial a largo plazo con China. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mapa de calor en Wall Street. Fuente: xStation Noticias de empresas del S&P 500 Las acciones de Nvidia (NVDA.US) registran un buen rendimiento por otro día consecutivo. La compañía planea construir un centro de investigación y desarrollo en Shanghái, lo que ayudaría al principal fabricante mundial de procesadores de IA a mantener su competitividad en China, donde sus ventas han disminuido debido al endurecimiento de los controles de exportación por parte de Estados Unidos. Por otro lado, las acciones de Meta Platforms (META.US) han mostrado una baja relativa, ya que la compañía anunció que retrasará el lanzamiento de su modelo insignia de IA, "Behemoth", debido a las dificultades para mejorar significativamente sus capacidades. Las acciones de Alphabet (GOOGL.US) están saliendo de la consolidación, con una avance de más del 3%. Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, anunció que ha más que duplicado su participación en el fabricante de bebidas alcohólicas Constellation Brands (STZ.US), al tiempo que ha desinvertido en Citigroup (C.US). ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

