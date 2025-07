El S&P 500 rebota con fuerza impulsado por las negociaciones comerciales

El S&P 500 percibe un moderado optimismo, ya que las declaraciones de Donald Trump durante la conferencia de prensa de ayer arrojaron algo de luz sobre el desarrollo actual de las negociaciones comerciales. La firme fecha límite del 1 de agosto limita la incertidumbre, aunque los inversores se mantienen prudentes, dadas las medidas no anunciadas entre socios clave como la UE o Japón. Actualmente, todos los principales índices estadounidenses registran avances (S&P 500: +0,6%, Nasdaq: +0,8%, Dow Jones: +0,6%, Russell 2000: +0,65%). Además de las negociaciones comerciales, la búsqueda de Trump de un sucesor para Jerome Powell se intensifica, ya que el presidente ha vuelto a criticar la presidencia de la Fed. Entre los principales candidatos se encuentra el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, quien ha discutido el puesto con Trump y podría ser nombrado primero para un puesto en la junta de la Fed que se abrirá en enero. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, también compiten por el puesto. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Rendimiento de los sectores del S&P 500. Fuente: Bloomberg Finance LP Cotización del S&P 500 El S&P 500 han superado su reciente consolidación tras rebotar desde el soporte clave en torno a 6.260. El precio se encuentra ahora ligeramente por encima del nivel de resistencia de 6.130, pero el impulso parece estar perdiendo impulso. Con el RSI por encima de 70, algunos inversores podrían dudar en impulsar el índice al alza de inmediato. Sin embargo, una sorpresa positiva en las negociaciones comerciales podría reactivar el repunte y favorecer un movimiento hacia nuevos máximos históricos. Fuente: xStation5 Noticias de empresas: Aehr Test Systems cayó un 14% tras la caída de los ingresos del cuarto trimestre a 14,1 millones de dólares, desde los 16,6 millones interanuales, registrando una pérdida neta de 2,9 millones de dólares. La dirección alegó retrasos en los pedidos debido a la incertidumbre arancelaria y no ofreció ninguna previsión para todo el año. Los analistas señalaron presión a corto plazo, aunque destacaron la adopción inicial de su tecnología de pruebas de chips de IA como una oportunidad prometedora de mercado más amplia, más allá del carburo de silicio. AES Corp. se dispara un 14% ante el interés de adquisición de gigantes de la infraestructura como Brookfield y BlackRock. Con un valor empresarial de 40.000 millones de dólares, una venta sería una de las mayores adquisiciones apalancadas de la historia. AES, proveedor clave de energía renovable para empresas tecnológicas, ha lidiado con la caída de sus acciones y las dificultades políticas a pesar de su enfoque hacia las energías limpias. Aún no hay un acuerdo definitivo. Mobileye se mantiene estable después de que Intel anunciara una oferta secundaria de 45 millones de acciones, aunque los resultados preliminares del segundo trimestre superaron las estimaciones, con ingresos de entre 502 y 506 millones de dólares, frente a los 466 millones previstos. La fuerte demanda de SoC EyeQ y la normalización del inventario impulsaron el rendimiento. Los analistas se mantienen optimistas, considerando la venta de Intel como un resultado de liquidez más que como una falta de confianza en el crecimiento de Mobileye. Nvidia sube un 2,5%, convirtiéndose en la primera empresa que cotiza en bolsa en alcanzar una capitalización bursátil de 4 billones de dólares. Las acciones de RxSight se desploman un 46% tras recortar drásticamente su previsión de ingresos para 2025 a 120-130 millones de dólares (frente a los 160-175 millones de dólares) y no alcanzar las estimaciones del segundo trimestre. Los ingresos preliminares del segundo trimestre cayeron un 4% interanual, hasta los 33,6 millones de dólares, frente a los 39,8 millones de dólares previstos. Starbucks está revisando ofertas de inversores —la mayoría de ellos interesados ​​en una participación mayoritaria— en su negocio en China, en un contexto de estancamiento del crecimiento y la creciente competencia local. Si bien inicialmente prefería una venta de una participación minoritaria, Starbucks podría reconsiderar su decisión en función de la valoración. La compañía mantiene su compromiso con China, su segundo mercado más grande, y aspira a mantener una participación significativa. Las acciones suben un 1,6% ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

