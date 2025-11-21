Merlín se apunta un 3% de caída tras descontar su dividendo

En medio de las caídas generalizadas del mercado bursátil, hay una cotizada del Ibex 35 a la que toca añadirle una situación corporativa particular. Es el caso de Merlín, que hoy tenía fijado en su calendario el descuento de su dividendo, de 20 céntimos por acción, cuyo pago se ejecutará el próximo 10 de diciembre.

La acción de Merlín descuenta un 3% en su precio, lo que la sitúa entre las de peor rendimiento del Ibex 35 incluso con el retroceso general del "Viejo Continente". La rentabilidad por dividendo de la SOCIMI española es del 1,5% (sobre el precio previo a la apertura bursátil de hoy), por lo que cabe señalar que parte de la corrección intradía (en torno al 1,5%) sería a causa de la debilidad generalizada de los índices bursátiles.

Cotización de Merlín

Merlín cotiza en los 12,24 euros por título, acumulando una subida del 20% en el año a pesar del descuento de su dividendo bruto en la sesión de hoy.

Fuente : Plataforma de XTB

