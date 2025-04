El S&P 500 recupera un 0,5% en la apertura

El S&P 500 sube medio punto en la apertura, animado por las mejores perspectivas en las negociaciones entre Estadios Unidos y China, condenados a entenderse a nivel comercial. El órdago planteado por Donald Trump se va diluyendo, y en paralelo los índices bursátiles de Wall Street recuperan parte de los perdido a principios del mes de abril. A esto hay que sumar que se incrementan las posibilidades de que Jerome Powell finalice su mandato como presidente de la Fed, hasta mayo del 2026. Que Powell no sea despedido por Trump mitiga una de las preocupaciones que venía descontando el mercado. Desempeño bursátil del S&P 500 por sectores Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias corporativas del S&P 500 PepsiCo anunció los resultados del primer trimestre que no cumplieron con las estimaciones de los analistas, con un BPA básico que cayó a $1,48 desde $1,61 hace un año. La compañía ha reducido su pronóstico para todo el año, y ahora espera que las ganancias en moneda constante se mantengan prácticamente sin cambios interanuales, con un crecimiento de tan solo un dígito medio. Esta reducción se produce debido a que la impredecible política comercial de EE. UU. y el deterioro de la confianza del consumidor aumentan los costos y reducen la demanda. A pesar de estos desafíos, PepsiCo aún espera generar aproximadamente $8.6 mil millones en retornos totales para los accionistas este año. Los ingresos del primer trimestre disminuyeron un 1,8% a $17.92 mil millones, aunque esto superó ligeramente la estimación de $17.77 mil millones, mientras que los ingresos orgánicos crecieron un 1,2%, superando el 0,53% esperado.

Las acciones de ServiceNow suben un 13% tras los impresionantes resultados del primer trimestre, que superaron las expectativas en todas las métricas clave. El proveedor de soluciones de flujo de trabajo basadas en IA reportó ingresos totales de $3.090 millones, un 19% más interanual, con ingresos por suscripción que aumentaron un 19% hasta los $3.005 millones. Los ingresos netos ascendieron a 460 millones de dólares, frente a los 347 millones del año anterior, con un aumento del BPA diluido de 1,67 a 2,20 dólares. La compañía atiende ahora a 508 clientes con un valor contractual anual superior a 5 millones de dólares, frente a los 425 del año pasado, y cerró 72 transacciones con un valor actual anual (ACV) superior a 1 millón de dólares durante el primer trimestre.

Las acciones de Texas Instruments subieron un 5,3% después de que los resultados del primer trimestre del fabricante de chips superaran las expectativas y ofrecieran unas perspectivas sólidas. La compañía reportó un BPA de 1,28 dólares, superando la estimación de 1,07 dólares, mientras que los ingresos crecieron un 11 % interanual hasta los 4.070 millones de dólares, superando la previsión de 3.910 millones de dólares. Los ingresos analógicos aumentaron un 13 %, hasta los 3.210 millones de dólares. Para el segundo trimestre, TI espera unos ingresos de entre 4.170 millones y 4.530 millones de dólares, por encima de la estimación de consenso de 4.120 millones de dólares. Los resultados positivos impulsaron las acciones de empresas similares, como Analog Devices (+5,6%), ON Semiconductor (+5,3%) y Microchip Technology (+6,6%).

Hasbro reportó sólidos resultados para el primer trimestre, con un BPA ajustado de $1,04, superando significativamente la estimación de $0,65 . Los ingresos netos alcanzaron los $887,1 millones, muy por encima de los $769,2 millones esperados, impulsados ​​por el sólido desempeño de Wizards of the Coast y Digital Gaming, que generaron $462,1 millones en ingresos. Magic: The Gathering contribuyó con $346,3 millones a los ingresos totales de juegos, que ascendieron a $550,1 millones. A pesar de estos impresionantes resultados, la compañía mantuvo su pronóstico para todo el año, dada la incertidumbre del entorno arancelario actual. La directora financiera, Gina Goetter, destacó que "la fortaleza de Wizards, las licencias y nuestro modelo de bajo consumo de activos continúan compensando las presiones arancelarias y respaldando los márgenes".

Las acciones de Chipotle caen un 2,6% después de que la cadena de restaurantes reportara ventas comparables decepcionantes y redujera su pronóstico de crecimiento anual. Las ventas comparables del primer trimestre cayeron un 0,4%, por debajo del aumento esperado del 1,74%, mientras que los ingresos de 2.880 millones de dólares no alcanzaron la estimación de 2.940 millones de dólares. El director ejecutivo, Scott Boatwright, reconoció que los resultados se vieron afectados por diversos factores adversos, como el clima y la desaceleración del gasto de los consumidores. La compañía ahora prevé un crecimiento de las ventas comparables de restaurantes de tan solo un dígito bajo para el año, inferior a la previsión anterior de un dígito bajo o medio. Sin embargo, la gerencia expresó su confianza en volver a un crecimiento positivo de las transacciones para el segundo semestre de 2025, y el consejo autorizó una recompra adicional de acciones por 400 millones de dólares. Volatilidad en las acciones del S&P 500 Fuente : Xstation5 ¿Cómo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

