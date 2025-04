Resumen diario: los mercados globales navegan entre la incertidumbre arancelaria y las señales de los bancos centrales

Los mercados se recuperan ante la perspectiva de recortes de tasas de la Fed en medio de preocupaciones por los aranceles, con el S&P 500 subiendo un 1.5% , el Nasdaq 100 aumentando un 2.1% y el Dow Jones 30 avanzando un 0.99% , extendiendo las ganancias por tercer día consecutivo .

, el y el , extendiendo las ganancias por . Los funcionarios de la Fed señalan posibles recortes de tasas, con la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack , sugiriendo una posible medida en junio , y el gobernador Christopher Waller apoyando recortes si los aranceles afectan al mercado laboral, en contraste con la postura más cautelosa de Jerome Powell .

, sugiriendo una posible medida en , y el gobernador apoyando recortes si los aranceles afectan al mercado laboral, en contraste con la postura más cautelosa de . El gobernador del Banco de Inglaterra , Andrew Bailey , mostró preocupación por el impacto del comercio, pero no prevé una recesión en el Reino Unido. Reconoció el “shock de crecimiento” provocado por los aranceles, aunque señaló que la economía británica sigue siendo resiliente, con datos del PIB “bastante alentadores”.

, , mostró preocupación por el impacto del comercio, pero no prevé una recesión en el Reino Unido. Reconoció el “shock de crecimiento” provocado por los aranceles, aunque señaló que la economía británica sigue siendo resiliente, con datos del PIB “bastante alentadores”. Los pedidos de bienes duraderos en EE. UU. se dispararon un 9.2% en marzo frente al 2.1% previsto , aunque gran parte del aumento se debió a un solo pedido de aeronaves. Por otro lado, los pedidos centrales no mostraron crecimiento ( 0.0% frente al 0.3% esperado ).

frente al , aunque gran parte del aumento se debió a un solo pedido de aeronaves. Por otro lado, los pedidos centrales no mostraron crecimiento ( ). Donald Trump retrocedió en sus críticas hacia Powell después de la inquietud en los mercados, afirmando que no tiene "intención" de destituir al presidente de la Fed, a pesar de haberlo solicitado anteriormente por su negativa a recortar tasas.

retrocedió en sus críticas hacia después de la inquietud en los mercados, afirmando que no tiene "intención" de destituir al presidente de la Fed, a pesar de haberlo solicitado anteriormente por su negativa a recortar tasas. Los valores de consumo discrecional enfrentan presión, ya que analistas de UBS señalan que los mercados están “descontando rápidamente una recesión alimentada por aranceles”. Estos sectores caen un 20% en relación con el mercado más amplio , debido a la disminución en las expectativas de ganancias.

señalan que los mercados están “descontando rápidamente una recesión alimentada por aranceles”. Estos sectores caen un , debido a la disminución en las expectativas de ganancias. En Canadá , las elecciones se estrechan, con el liderazgo de los liberales sobre los conservadores reduciéndose a 3.6 puntos desde los 5.6 anteriores, ya que la atención de los votantes se desplaza de las amenazas de Trump hacia las preocupaciones sobre el costo de vida.

, las elecciones se estrechan, con el liderazgo de los desde los 5.6 anteriores, ya que la atención de los votantes se desplaza de las amenazas de Trump hacia las preocupaciones sobre el costo de vida. CME Group lanzará futuros sobre XRP el próximo 19 de mayo (pendiente de aprobación regulatoria), ampliando su oferta de derivados de criptomonedas más allá de Bitcoin y Ethereum para satisfacer la demanda de “productos derivados regulados”.

lanzará el próximo (pendiente de aprobación regulatoria), ampliando su oferta de derivados de criptomonedas más allá de y para satisfacer la demanda de “productos derivados regulados”. Los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar caen, ya que los operadores apuestan por un relajamiento anticipado de la Fed. El rendimiento de los bonos a 10 años cae cinco puntos básicos hasta 4.33% , mientras que el índice Bloomberg Dollar Spot cae 0.2% .

y el caen, ya que los operadores apuestan por un relajamiento anticipado de la Fed. El rendimiento de los bonos a 10 años cae , mientras que el cae . El oro continúa su racha récord, subiendo un 1% hasta $3,322.73 por onza , ya que los inversores buscan refugios seguros en medio de la incertidumbre económica.

continúa su racha récord, , ya que los inversores buscan refugios seguros en medio de la incertidumbre económica. Las reservas de gas natural de EE. UU. aumentaron en 88 mil millones de pies cúbicos (bcf) esta semana, superando el aumento previsto de 65 bcf . El informe reforzó la tendencia bajista de los futuros del gas natural, que hoy caen casi 3% .

aumentaron en esta semana, superando el aumento previsto de . El informe reforzó la tendencia bajista de los futuros del gas natural, que hoy caen casi . Los precios de las criptomonedas muestran movimientos divergentes, con Bitcoin cayendo un 0.4% hasta los $93,265 , Ethereum bajando un 1.4% hasta $1,771 , mientras que XRP muestra una fortaleza relativa , con una subida del 5.3% en lo que va del año .

muestran movimientos divergentes, con hasta los , hasta , mientras que muestra una , con una . Resultados mixtos de empresas:

Texas Instruments sube tras un pronóstico optimista.

sube tras un pronóstico optimista. American Airlines retira su guía financiera para el año completo.

retira su guía financiera para el año completo. Las gigantes de consumo PepsiCo y Procter & Gamble (P&G) recortan sus previsiones en medio de la incertidumbre económica.

