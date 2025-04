El Ibex 35 se toma una pausa

El Ibex 35 se queda rezagado y cierra plano ante las subidas que han experimentado las bolsas europeas y el sólido comienzo de Wall Street. Las expectativas de relajación en la política comercial de Estados Unidos está impulsando a las bolsas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos en el Ibex 35 En el Ibex 35 han destacado las acciones de Solaria, con subidas cercanas al 3% debido a que ha anunciado un acuerdo de 10 años para venderle energía a Trafigura, una de las grandes compañías de materias primas. Le han seguido las acciones de Bankinter, que ha reportado unos sólidos resultados, respaldados por el crecimiento del 13% de las comisiones por el buen desempeño de las comisiones por gestión de activos y brokerage, compensando el deterioro del 6% de su margen de intereses. Aena y Repsol también han tenido subidas de alrededor de un 1,5%. La parte baja del Ibex 35 ha estado copado por otras entidades bancarias. En concreto, CaixaBank y Santander se han dejado alrededor de un 1,6% y 1% respectivamente. Esto puede deberse a que Bankinter disfruta de una menor ratio de mora que la media del sector, lo que demuestra que la concesión de crédito de Bankinter se concentra en un mejor perfil de cliente que la media del sector, lo que nos hace pensar que la disposición a amortizar anticipadamente su hipoteca es menor que la de otros clientes con un perfil de riesgo mayor y por tanto menor solvencia. Esto hará a Bankinter más resiliente a las bajadas de tipos de interés. Otros mercados Más allá del Ibex 35, en Europa el DAX vuelve a destacar, con subidas del 0,6%, gracias al despegue del 7% de las acciones de Infineon. En Wall Street, el Nasdaq 100 vuelve a destacar, con subidas cercanas al 2% y las 7 magníficas alrededor de un 2% en general. Por la parte baja, las acciones de IBM caen más de un 7% debido a un recorte de contratos de DOGE. El VIX por su parte va poco a poco volviendo a niveles más normalizados, aunque aún le queda recorrido a la baja. El oro sube a pesar del despegue del mercado, mientras que el dólar no termina de recuperar terreno frente al euro. El petróleo se ha mantenido plano.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.