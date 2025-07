El S&P 500 regresa a los 6.300 puntos

Las acciones estadounidenses retroceden desde los últimos máximos históricos, ya que los aranceles afectan a varios informes de resultados, en particular el de General Motors. El S&P 500 cotiza en rojo (-0,15%) mientras que el Russell 2000 crece 3 décimas. La mayor debilidad se observa entre los gigantes tecnológicos. Con la publicación de resultados de Tesla y Alphabet mañana, ambas acciones bajan alrededor de un 1%. La cautela bajista no perdona a las acciones de semiconductores, que también lastran el Nasdaq (Nvidia: -2,9%, AMD: -3,2%, Broadcom: -3%, NXP: -2,7%). Entre las acciones de los 7 magníficos, solo Apple cotiza en positivo (+0,4%). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Desempeño del S&P 500 por sectores. Fuente : Plataforma de XTB Noticias corporativas del S&P 500 Los beneficios del segundo trimestre de GM (GM.US) caen un 32%, hasta los 3.000 millones de dólares , afectadas por los 1.100 millones de dólares en aranceles de la era Trump, con un impacto proyectado de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares para todo el año. Los ingresos disminuyeron un 2%, hasta los 47.000 millones de dólares, pero el BPA ajustado superó las estimaciones. Las ventas en EE. UU. aumentaron un 7% y China volvió a registrar ganancias. GM reafirmó sus previsiones, pero podría recortar inversiones. Las acciones se desploman un 7,3%.

Los beneficios del segundo trimestre de Lockheed Martin (LMT.US) se desploman un 80% , hasta los 342 millones de dólares, tras un cargo de 1.600 millones de dólares vinculado a un programa de aeronáutica clasificado y contratos de helicópteros. La empresa redujo su previsión de ganancias para 2025 en 1.500 millones de dólares, hasta los 6.650 millones de dólares. Los ingresos, de 18.160 millones de dólares, no alcanzaron las previsiones, pero el BPA ajustado superó las expectativas, con 7,29 dólares. Las acciones cayeron un 7,9% antes de la apertura del mercado. El director ejecutivo, Taiclet, destacó la resiliencia a largo plazo de la compañía a pesar de las dificultades a corto plazo. Las acciones caen un 5,9%

RTX (RTX.US) registró sólidos resultados en el segundo trimestre, con un beneficio neto que ascendió a 1.660 millones de dólares y un aumento del 9,4% en las ventas, hasta los 21.580 millones de dólares, superando las previsiones. Todos los segmentos experimentaron crecimiento, liderados por Collins Aerospace y Pratt & Whitney. La cartera de pedidos aumentó un 15%, hasta los 236.000 millones de dólares. RTX elevó sus previsiones de ventas para todo el año, pero recortó su previsión de beneficios, debido a los aranceles. La dirección destacó el continuo dinamismo de los mercados comercial y de defensa. El director ejecutivo prevé un impacto arancelario de 500 millones de dólares (anteriormente: 850 millones de dólares). Las acciones bajaron un 2,8%.

