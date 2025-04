El S&P 500 remonta liderado por las subidas de Apple

El S&P 500 consigue finalmente abrir con una subida del 0,8% en una mañana de alta volatilidad en el que se conocieron por un lado las represalias arancelarias de China sobre EEUU, compensado con los esfuerzos del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de rebajar la tensión de los mercados con un mensaje de optimismo adelantando posibles acuerdos con sus socios comerciales. El Ministerio de Finanzas de Pekín ha anunciado que sus nuevos gravámenes del 50% se sumarían a los aranceles del 34 % anunciados previamente sobre las importaciones estadounidense, limitando de nuevo la confianza de los inversores, que esperaban un tono más suave entre ambos países. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El S&P 500 tendría que cerrar aproximadamente un 1% más abajo para alcanzar una caída del 20% desde su máximo histórico, considerado como el umbral para denominarlo como un mercado bajista. Con el reciente aumento de los aranceles, los economistas de JPMorgan y Goldman Sachs han incrementado la probabilidad de una recesión en Estados Unidos, lo cual complicaría la respuesta de la Reserva Federal si tiene que lidiar con un aumento de la inflación provocado por los aranceles. Por otro lado, la UE ha votado esta mañana a favor de imponer aranceles de entre el 10% y el 25%, a productos como la soja, el pollo, y las motocicletas, entrando en vigor a partir del 15 de abril. Uno de los temas más polémicos en las últimas horas ha sido la volatilidad en el mercado de bonos, que ha disparado la rentabilidad de los títulos de deuda ante la venta de los tenedores extranjeros, los fondos de cobertura y los riesgos de inflación en la primera potencia mundial. Empresas con mayores movimientos en el S&P 500 Apple lidera los avances de las Magníficas 7 al conocerse una importante cifra de crecimiento en la producción de los iPhones en India, lo cual evidencia los esfuerzos de la empresa de diversificar su negocio fuera de China. A medida que las exportaciones de iPhone se dispararon, los envíos desde India subieron un 54% respecto del año anterior. Entre las acciones que más bajan del día destaca las farmacéuticas, que cayeron después de que el presidente Donald Trump anunciara que Estados Unidos planea anunciar pronto un arancel importante a los productos farmacéuticos. Pfizer, Eli Lilly & Co. y Merck cayeron más de un 3% en los momentos previos a la apertura del mercado estadounidense. Mientras tanto, Delta Air Lines retiró sus previsiones financieras para todo el año, después de presentar sus resultados en una clara señal de la turbulencia que se extiende por el mundo empresarial estadounidense.



