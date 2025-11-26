El S&P 500 repunta al alza

El S&P 500 ha comenzado la jornada con subidas de alrededor del 0,4% a pesar e que la mayoría de las 6 magníficas están anotándose caídas. Los inversores ya asignan una alta probabilidad al recorte de tipos de la FED, lo que está pensando más que el aplazamiento de datos macro por parte de las administraciones oficiales de Estados Unidos.

Acciones que suben en el S&P 500

Las acciones de Oracle están repuntando más de un 3% después de que casas de análisis como Deutsche Bank o HSBC hayan señalado su opinión contraria sobre los miedos que rodean a la compañía. Recordemos que el mercado empieza a tener dudas sobre los beneficios de los acuerdos para Oracle, lo que ha causado que en los últimos 5 días las acciones retrocedan más de un 11%. Las acciones de Warner también suben, mientras diferentes medios apuntan que se encuentra en una segunda fase de ofertas por su negocio.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

El S&P 500 sube un 17% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el S&P 500?



Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice tenemos el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.