Último día para poder optar al dividendo de IAG

El grupo International Airlines Group, matriz de las aerolíneas Iberia, Vueling, Level, British Airways y Aer Lingus confirmó el pasado 6 de noviembre el abono de un dividendo bruto a cuenta de 0,048 euros por acción con cargo a los resultados financieros de 2025. Dicha retribución tiene su fecha exdividendo mañana, por lo que al inicio de la sesión bursátil veremos descontado el dividendo en su precio por título. La rentabilidad por dividendo sobre el precio actual (4,44 euros) es del 1%, por lo que cabe esperar un retroceso de un porcentaje similar mañana en su cotización, aunque esto es algo que no siempre se cumple.

En cualquier caso, hoy es el último día para que el inversor que quiera percibir el dividendo de IAG se convierta en accionista de la compañía. La cotizada del sector aéreo tiene fijada la fecha de pago de este dividendo el próximo lunes 1 de diciembre.

Cotización de IAG

Fuente : Plataforma de XTB

Gráfica de IAG con velas de 15 minutos

Las acciones de IAG retroceden 3 décimas intradía mientras que en el conjunto del 2025 la aerolínea se revaloriza un 23,5%.

¿Cómo comprar acciones de IAG?

