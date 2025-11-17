El S&P 500 retrocede dos décimas

Wall Street lucha por reactivar la tendencia alcista tras una apertura teñida de rojo entre sus principales índices bursátiles. El S&P 500 corrige un 0,2% mientras el Dow Jones cotiza plano y el Russell 2000 aparece como el más bajista (-0,6%). El sentimiento sigue siendo algo pesimista debido al giro a la baja en las expectativas de recorte de tipos de interés en diciembre por parte de la Fed (43% de posibilidades).

En los últimos días, el nerviosismo entre los inversores se ha visto alimentado por los débiles informes de empleo estadounidense, que además llegaron con retraso por el cierre gubernamental. Entre los sectores del S&P 500, los Servicios de Comunicación registran alzas, impulsadas por el buen desempeño de Alphabet, mientras que los sectores más defensivos, como Servicios Públicos y Salud cotizan muy próximos al cierre bursátil del viernes.

Movimientos destacados dentro del S&P 500

Las acciones de Aramark caen un 2,5% después de que los resultados del cuarto trimestre y las previsiones de beneficios para el año fiscal no alcanzaran las expectativas. El beneficio por acción ajustado aumentó un 6% y los ingresos un 14%, pero ambos se quedaron cortos, en parte debido a mayores costes de incentivos. La compañía registró una retención récord, un mayor flujo de caja y un aumento en las recompras de acciones y los dividendos. Las previsiones de ingresos para el año fiscal superaron las estimaciones, pero las de beneficio por acción se situaron por debajo del consenso.

Sealed Air dejará de ser una empresa privada tras ser adquirida por CD&R por 10.300 millones de dólares, incluyendo la deuda. Los accionistas recibirán 42,15 dólares por acción, una prima del 13% sobre el precio de cierre del 11 de noviembre. Se espera que la operación se cierre a mediados de 2026.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

