El S&P 500 retrocede mientras crecen los temores por la inflación

La principal noticia del día, muy esperada por los mercados, fue la publicación de los principales datos macroeconómicos de Estados Unidos, que ofrecen información importante sobre el estado de la economía en el último trimestre de 2025. En noviembre, los precios al productor aumentaron un 0,2 % intermensual y un 3,0 % interanual, ligeramente por encima de las expectativas del mercado. Este dato confirma que las presiones subyacentes sobre los precios persisten y no se están aliviando tan rápidamente como cabría esperar, lo que sugiere que las empresas aún enfrentan desafíos derivados del aumento de los costes de producción.

Por otro lado, los datos de ventas minoristas arrojaron resultados positivos, con un aumento del 0,6 % en comparación con octubre. Los consumidores se mantienen activos y dispuestos a gastar, incluso después de eliminar las categorías más volátiles, como automóviles, combustibles y servicios de alimentación. Esto es una clara señal de que la demanda interna continúa impulsando la economía estadounidense y apoyando su crecimiento en el cuarto trimestre.

Esta combinación de inflación persistente y consumo dinámico sugiere que la economía se mantiene en una senda de crecimiento estable, pero también requiere cautela en la política monetaria. Para la Reserva Federal, las cifras de inflación superiores a las esperadas constituyen un sólido argumento contra la prisa por recortar los tipos de interés. Por el contrario, es probable que los tipos actuales, relativamente altos, se mantengan sin cambios durante un período prolongado, algo que los mercados ya están empezando a descontar.

En respuesta a esta noticia, los índices bursátiles estadounidenses muestran una notable debilidad hoy. El Dow Jones ha bajado alrededor de un 0,2%, el S&P 500 ha bajado un 0,6% y el Nasdaq cae alrededor de un 0,9%. Esta reacción refleja la preocupación del mercado de que las persistentes presiones inflacionarias podrían requerir una política monetaria más restrictiva, lo que a su vez podría ralentizar el crecimiento de las ganancias corporativas y aumentar los costes de financiación. El Nasdaq, con una fuerte ponderación de empresas tecnológicas, es particularmente sensible a los tipos de interés más altos, que elevan el coste del capital y limitan el potencial de crecimiento futuro de estas empresas.

Si bien las ventas minoristas indican una sólida demanda de los consumidores, la preocupación prevaleciente por la prolongación de los tipos de interés altos está influyendo en la cautela y las decisiones del mercado. A largo plazo, los próximos informes de inflación al consumidor serán clave.

Fuente: xStation5

Noticias de empresas:



Citigroup (C.US) anunció los resultados del cuarto trimestre de 2025, que sorprendieron positivamente al mercado. A pesar del menor rendimiento en la división de mercados, el banco mostró un sólido crecimiento en los segmentos de banca de inversión y gestión patrimonial. El banco prevé un crecimiento del margen neto por intereses en 2026 y el mantenimiento de una estructura de costes eficiente. Datos financieros clave de Citigroup para el 4T de 2025:

BPA ajustado: 1,81 $ frente a los 1,62 $ previstos

Ingresos: 19.900 millones de dólares frente a los 20.500 millones de dólares previstos, un aumento interanual respecto a los 19.500 millones de dólares

Margen neto por intereses (NII): 15.700 millones de dólares, +5 % intertrimestral, +14 % interanual

Gastos operativos totales: 13.800 millones de dólares frente a los 14.300 millones de dólares del trimestre anterior

Reserva para pérdidas crediticias: 2.220 millones de dólares, un descenso respecto a los 2.450 millones de dólares

Préstamos: 752.000 millones de dólares, depósitos: 1,40 billones de dólares

Ingresos por segmento:

Servicios: 5.940 millones de dólares, +11 % intertrimestral, +15 % interanual

Mercados: 4.540 millones de dólares, -18 % intertrimestral, -1 % interanual

Banca: 2.210 millones de dólares, +4 % intertrimestral, +78 % Interanual

Banca de Consumo en EE. UU.: 5.290 millones de dólares, +3% interanual

Gestión Patrimonial: 2.130 millones de dólares, +7% interanual

El banco destacó que 2025 cerró con ingresos récord y un apalancamiento operativo positivo en sus cinco segmentos de negocio, gracias a las inversiones que impulsaron un sólido crecimiento de los ingresos.

Bank of America (BAC.US) presentó los resultados del cuarto trimestre de 2025 que superaron las expectativas del mercado. El crecimiento de los ingresos, tanto por intereses como por otros conceptos, reflejó la resiliencia de los consumidores y las empresas. Los segmentos de Banca Global y Gestión Patrimonial e Inversiones Globales registraron un crecimiento interanual e intertrimestral de los ingresos. El banco prevé un crecimiento del 5-7% en los ingresos netos por intereses y un apalancamiento operativo positivo en 2026.

Datos financieros clave de Bank of America para el cuarto trimestre de 2025:

GPA: $0,98 frente a los $0,95 previstos

Ingresos netos por intereses (FTE): $15.900 millones, frente a los $14.500 millones interanuales

Ingresos no financieros: $12.600 millones, frente a los $12.100 millones interanuales

Reserva para pérdidas crediticias: $1.310 millones, frente a los $1.450 millones interanuales

Gastos operativos: $17.400 millones frente a los $16.800 millones del cuarto trimestre de 2024

Depósitos: $2,01 billones

Ingresos: $28.400 millones frente a los $27.550 millones previstos

Beneficio neto: $7.600 millones

Ingresos por segmento:

Banca de consumo: $11.200 millones, frente a los $10.600 millones interanuales

Global Gestión Patrimonial y de Inversiones: 6.620 millones de dólares, frente a los 6.000 millones de dólares interanuales

Banca Global: 6.240 millones de dólares, frente a los 6.100 millones de dólares interanuales

Mercados Globales: 5.320 millones de dólares, frente a los 4.860 millones de dólares interanuales

El banco reportó una sólida calidad crediticia, un apalancamiento operativo positivo y un crecimiento de los ingresos en segmentos clave, lo que, sumado a la sólida demanda de los consumidores y las empresas, genera optimismo para el próximo año.