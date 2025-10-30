La acción de Amazon (AMZN.US) se encuentra hoy en el punto de mira del mercado, dada la publicación de sus últimos resultados trimestrales. El gigante tecnológico dará a conocer al cierre de la sdesión de Estados Unidos sus cifras del tercer trimestre, que llegan poco después de que la empresa acometierá un importante recorte de plantilla. Desde XTB, esperamos otro trimestre sólido, si bien existe incertidumbre en torno al ritmo de crecimiento de la nube y el posicionamiento de la compañía en IA. Las previsiones consensuadas apuntan a unos ingresos de 177.800 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 1,58 dólares, lo que supone un aumento interanual del 12% y el 10%, respectivamente. Esto representa un crecimiento constante, aunque claramente más lento que durante los años de la pandemia.

¿Qué espera el mercado de los resultados de Amazon?

Ingresos: 177.800 millones de dólares (+12% interanual).

Ingresos de AWS: 32.300 millones de dólares (+18% interanual).

Servicios de publicidad: 17.300 millones de dólares (+21% interanual).

Tienda online: 66.500 millones de dólares (+8% interanual).

Servicios de vendedores externos: 41.900 millones de dólares (+11% interanual).

BPA: entre 1,57 y 1,58 dólares (+10% interanual).

Ingresos operativos: 23.700 millones de dólares (+4% interanual).

La atención del mercado se centrará principalmente en AWS, el actual motor de beneficios de Amazon. Aunque representa el 20% de los ingresos totales, genera cerca del 40% de los ingresos operativos. El margen operativo de AWS cayó el trimestre pasado del 36% al 33%, y su cuota de mercado disminuyó aproximadamente un 2% en favor de Microsoft Azure y Google Cloud. Cualquier señal de recuperación de márgenes o cambios en la cuota de mercado relacionada con la IA será crucial para la percepción del mercado y la cotización de la acción.

La inteligencia artificial sigue siendo el principal motor de crecimiento para todo el sector tecnológico, incluido Amazon. Los inversores esperan que la dirección explique cómo las inversiones de capital récord se traducirán en un crecimiento futuro de los ingresos. Actualmente, el elevado gasto de capital está afectando al flujo de caja libre. Las recientes declaraciones de Jeff Bezos subrayan que la IA es la máxima prioridad de la compañía, abarcando desde la logística y la automatización hasta las experiencias de compra personalizadas.

Cotización de la acción de Amazon

La acción de Amazon se mantienen por debajo de sus máximos históricos, a diferencia de otras grandes tecnológicas como Apple, Microsoft, Alphabet y Nvidia. Dados los sólidos resultados de Microsoft y Alphabet ayer, es probable que los inversores examinen el informe de Amazon con mayor detenimiento. En estos momentos, la acción de Amazon cae un 2,15% en estos momentos, aunque en el acumulado del 2025 la empresa cotiza a niveles de inicio de año.