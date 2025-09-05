El S&P 500 se aleja de los 6.500 puntos

Los índices de Wall Street caen tras los débiles datos del mercado laboral americano. El S&P 500 desciende un 0,6% y cotiza en los 6.462 puntos. Los índices estadounidenses se mantienen en máximos históricos, pero con informes como los NFP de hoy, podríamos estar ante una corrección a corto plazo, que pondría fin a la tendencia alcista sostenida desde finales de abril de este año.

Cotización del S&P 500

La zona de soporte más cercana para los alcistas se mantiene en los 6.370 puntos

Noticias corporativas del S&P 500

Braze (BRZE.US) +15,40% – Sube después de superar las estimaciones del segundo trimestre con un crecimiento de los ingresos del 24% y una sólida orientación; la perspectiva de EPS para el año fiscal 2026 ($0,41–$0,42) supera ampliamente el consenso ($0,17).

Noticias de empresas

Bill Holdings (BILL.US) +9,15% – Sube por la noticia de que Starboard Value construyó una participación del 8% y podría buscar puestos en la junta, lo que aumenta las expectativas de influencia activista.

DocuSign (DOCU.US) +8% – Se recupera tras superar las previsiones de ingresos y ganancias del segundo trimestre, impulsadas por la adopción de IA en productos de firma electrónica y relacionados.

Broadcom (AVGO) +5% – Avanza tras superar las expectativas los resultados del tercer trimestre y las previsiones del cuarto trimestre; se prevén ingresos de 17.400 millones de dólares y un margen EBITDA del 67%.

UiPath (PATH.US) +5% – Se recupera tras superar las previsiones los resultados del segundo trimestre, con un aumento del 22% en los ingresos por suscripción; se elevó la previsión de ingresos del tercer trimestre y del ejercicio 2026.

Lululemon (LULU.US) -16% – Se desploma tras el impacto negativo de las bajas ventas en EE. UU. y los aranceles en los resultados; la previsión de ingresos del ejercicio 2025 se redujo a entre 10.850 y 11.000 millones de dólares (frente a los 11.200 millones de dólares estimados), con una previsión de beneficios por acción (BPA) del tercer trimestre también por debajo de las expectativas.