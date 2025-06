El S&P 500 se deja un punto en la apertura 📉

Los 铆ndices burs谩tiles cotizan a la baja debido a la escalada militar entre Israel e Ir谩n. En un escenario extremo, esto podr铆a impulsar el precio del petr贸leo al alza y dificultar la lucha contra la inflaci贸n, lo que podr铆a retrasar los recortes de tipos de inter茅s de la Reserva Federal. La semana pasada, los futuros del 铆ndice S&P 500 se situaron a un 2% de sus m谩ximos hist贸ricos. Sin embargo, la escalada de tensi贸n de hoy en Oriente Medio ha provocado una correcci贸n del optimismo, que se ha traducido en un recorte de un punto porcentual en la apertura del S&P 500. Si Estados Unidos no se involucra directamente en el conflicto, los inversores podr铆an volver a centrarse en los acuerdos comerciales y la pr贸xima temporada de resultados. A pesar del impacto de los nuevos aranceles en los resultados corporativos, el S&P 500 ya ha recuperado gran parte de sus p茅rdidas anteriores y busca mantenerse por encima del nivel de los 6.000 puntos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cotizaci贸n del S&P 500 聽 Fuente: xStation 5 Noticias corporativas del S&P 500 Las acciones de RH (RH.US) subieron un 19,0% despu茅s de que la compa帽铆a reafirmara sus previsiones financieras , calmando los temores de los inversores sobre la disminuci贸n de la demanda. El anuncio gener贸 fuertes compras previas a la apertura del mercado.

Ring Energy (REI.US) subi贸 m谩s del 15% tras la divulgaci贸n de informaci贸n privilegiada sobre transacciones , lo que se interpret贸 como una se帽al positiva para las perspectivas de la compa帽铆a. El aumento de los precios del petr贸leo en medio de tensiones geopol铆ticas tambi茅n brind贸 apoyo.

Occidental Petroleum (OXY.US) subi贸 un 5,5%, impulsada por el aumento de los precios del petr贸leo debido al conflicto en Oriente Medio . Otras compa帽铆as energ茅ticas como Exxon Mobil, Chevron y Hess Corp tambi茅n registraron ganancias.

RTX Corp (RTX.US), con un alza del 5,2%, fabricante de defensa especializado en sistemas bal铆sticos, subi贸 en respuesta al aumento de los pedidos de defensa tras los ataques a茅reos israel铆es contra Ir谩n . Los inversores tambi茅n est谩n considerando la posibilidad de contratos relacionados con el escudo antimisiles estadounidense, la C煤pula Dorada.

APA Corp. avanz贸 un 5,8%, benefici谩ndose del aumento de los precios del petr贸leo y el gas. Los inversores ven a la compa帽铆a con buenos ojos ante la mayor demanda energ茅tica y la estabilidad operativa. Precio de la acci贸n de Visa Los mercados temen que los principales procesadores de pagos como Mastercard y Visa se vean afectados por la posible adopci贸n de criptomonedas estables, que utilizan tecnolog铆a blockchain. Las acciones de Visa han ca铆do por debajo de la EMA200, y las dos 煤ltimas sesiones han registrado las ca铆das m谩s pronunciadas desde abril. Fuente: xStation 5

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.