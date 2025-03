El S&P 500 se desploma a última hora

Los índices de Wall Street siguen la tendencia bajista de los últimos días, a pesar de haber iniciado la sesión en positivo. La incertidumbre en torno al impacto de los aranceles estadounidenses sobre cuestiones como la economía, la inflación e incluso la geopolítica está generando muchas dudas en los inversores. Donald Trump, ha confirmado en los últimos minutos que los aranceles de México, Canadá y China entrarán en vigor tan pronto como la próxima semana, lo que parece poner punto y final a las posibles negociaciones con estos países. El presidente también ha eludido responder a las preguntas sobre cómo proporcionar un respaldo a cualquier fuerza de paz en Ucrania. Otro tema que está entre las principales preocupaciones de los mercados es el departamento de eficiencia del gobierno dirgido por Elon Musk. Según las últimas estimaciones en caso de ahorrar su objetivo de 600.000 millones de dólares, el PIB podría sufrir una caída del 2% a finales de este año, la tasa de desempleo podría aumentar casi un punto porcentual y el IPC podría caer casi 0,9 puntos porcentuales. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los datos macroeconómicos además siguen siendo flojos como ha quedado reflejado con un dato de crecimiento del PIB que han mostrado un crecimiento del 2,3% cuando el último dato reportado el ritmo era del 3,1%, mientras que las solicitudes de desempleo han subido en su mayor nivel desde octubre, y los datos de inflación de mañana podrían mostrar una sorpresa al alza. La mezcla de todos estos datos pone sobre la mesa un escenario muy temido por todos, la estanflación. Por si fuera poco, el boom de la IA podría haber marcado un techo, al menos en EEUU. Aunque el informe de resultados de Nvidia fue mejor de lo esperado, no fue suficiente para revertir una reciente caída en el mercado de IA. Las acciones cayeron un 6% después de haber subido al comienzo del día. Sectores más penalizados El sector tecnológico está siendo el que peor desempeño está obtenido hoy dentro del S&P, con una caída del 2,5%. Las utilities, un sector que recibió un impulso por las esperanzas de demanda de los centros de datos de inteligencia artificial, caen un 1,6%. Los sectores de servicios de comunicación y consumo discrecional también cayeron más del 1%. .





