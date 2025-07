El S&P 500 se mantiene estable tras otro retraso arancelario

El S&P 500 espera con interés las novedades sobre la política arancelaria del presidente Trump, con los principales índices registrando pocos cambios, mientras los inversores asimilan el retraso en la fecha límite de las negociaciones. El S&P 500 y el Nasdaq se mantienen estables en las primeras operaciones, el Dow Jones pierde un 0,2%, mientras que el Russell 2000 de pequeña capitalización sube un 0,5%. Las tensiones arancelarias se intensificaron después de que Trump emitiera declaraciones arancelarias unilaterales a 14 países, incluyendo posibles aranceles del 25% para Corea del Sur y Japón a partir de agosto, con algunas tasas de hasta el 40%. Si bien el gobierno insinuó acuerdos comerciales pendientes, pocos se han materializado, lo que genera preocupación por una escalada comercial a corto plazo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El rendimiento del sector es mixto, con energía, salud y TI liderando el repunte tras las pérdidas de ayer. La mayoría de las acciones de bienes de consumo están en números rojos; el sentimiento negativo también lastra a las empresas relacionadas con la energía solar y eólica después de que Trump pidiera una aplicación más estricta de los incentivos fiscales en el sector. Rendimiento de los sectores del S&P 500. Fuente: Bloomberg Finance LP Cotizacion del S&P 500 Los futuros del S&P 500 se han mantenido estables durante un tiempo debido a la falta de consenso sobre la política comercial estadounidense. El índice ha estado cotizando por encima de los 6260 puntos, tras recuperarse recientemente de una media móvil exponencial (EMA) más larga de 120 períodos (morado oscuro). El RSI relativamente bajo, en torno a 40, refleja un impulso sorprendente ante la mayor incertidumbre, aunque la esperanza de acuerdos comerciales impide que el índice se mantenga por debajo de su punto de partida de julio. Fuente: xStation5 Noticias de empresas: Las acciones de Circle Internet caen un 1,2% después de que Mizuho iniciara con una recomendación de venta, citando la sobreestimación del crecimiento del USDC y los riesgos de las tasas de interés. Un analista prevé una caída del 25-30% en el consenso de ingresos para 2027 y fija un precio objetivo de $85 (una caída del 59%). Notas: Coinbase captura la mayor parte de la economía del USDC; estima ingresos para 2027 en $3.300 millones, frente a los $4.500 millones de Wall Street. Merit Medical sube un 4,2% después de que los ingresos preliminares del segundo trimestre, de $380-384 millones, superaran las estimaciones (372,3 millones de dólares), un aumento interanual del 12-14%. La compañía nombró a Martha Aronson (ex-Medtronic) como directora ejecutiva, a partir del 3 de octubre. El fundador, Fred Lampropoulos, seguirá siendo presidente. Raymond James afirma que Aronson tiene un gran reto por delante tras las décadas de liderazgo de Lampropoulos. Las acciones de energía limpia de EE. UU. caen después de que Trump pidiera una aplicación más estricta de las reglas de incentivos fiscales para proyectos solares y eólicos (Enphase -4,2%, SolarEdge -5,8%, Sunrun -11,2%, First Solar -4%, NEXTracker -4,6%). ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

