El S&P 500 se mantiene plano tras los datos de IPP

Los principales índices bursátiles de EE. UU. abren la sesión del miércoles con una nota positiva, impulsados ​​por datos de inflación de precios al productor (IPP) de agosto más sólidos de lo esperado. La lectura superó significativamente las previsiones iniciales. El mercado había anticipado un aumento interanual del 3,3% en la inflación del IPP, mientras que los datos oficiales mostraron un aumento de tan solo el 2,6% interanual.

La inflación de precios al productor en EE. UU. para agosto de 2025 estuvo claramente por debajo de las expectativas. La tasa anual del IPP se situó en el 2,6%, frente al 3,3% del mes anterior. En términos mensuales, el IPP disminuyó un 0,1%, contrariamente al aumento esperado del 0,3%, tras un aumento previo del 0,7%.

Cada vez parece más claro que tanto el informe del IPP de hoy como los datos recientes del mercado laboral estadounidense, incluidas las revisiones de las nuevas cifras de empleo y la visible desaceleración del crecimiento del empleo, desempeñarán un papel clave en la futura trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal. En las últimas semanas, se han observado claras señales de que el mercado laboral estadounidense está perdiendo impulso y la presión inflacionaria se está reduciendo gradualmente. Como resultado, los mercados financieros están casi unánimemente convencidos de que la Fed decidirá su primer recorte de tipos de interés este mismo mes.

Volatilidad de las acciones que cotizan en EE. UU. Fuente: xStation5

Además, las expectativas de los inversores se están volviendo más moderadas. La probabilidad de un escenario con al menos tres recortes de tipos para finales de 2025 está aumentando. Los participantes del mercado parecen asumir que la Fed podría tener menos motivos para mantener una política monetaria restrictiva, especialmente si los próximos datos, en particular la próxima lectura del IPC,confirman la tendencia desinflacionaria. Esta evolución está impulsando el sentimiento positivo en los mercados de renta variable y de bonos, impulsando no solo los avances de los índices bursátiles, sino también la presión a la baja sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Noticias de empresas:

Las acciones de Oracle (ORCL.US) se dispararon un 39% tras presentar los resultados del primer trimestre del año fiscal 2025. Los ingresos alcanzaron los 14.900 millones de dólares, lo que supone un aumento del 12% con respecto al año anterior. El beneficio por acción (EPS) se situó en 1,47 dólares, ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas. Sin embargo, un factor clave que impulsó el alza de la acción fue el significativo aumento de la cartera de pedidos (Obligaciones de Rendimiento Restantes, RPO), que alcanzó los 455.000 millones de dólares, un incremento interanual del 359%. Este crecimiento se debe a la firma de cuatro contratos multimillonarios con clientes como OpenAI, Meta, NVIDIA y AMD. Oracle planea una mayor expansión de su infraestructura en la nube, invirtiendo 35.000 millones de dólares en el desarrollo de centros de datos este año. Las previsiones indican un aumento del 77% en los ingresos por infraestructura en la nube para el presente ejercicio fiscal, alcanzando potencialmente los 144.000 millones de dólares para 2029.

Asset Entities Inc. (ASST.US) ha subido aproximadamente un 30% tras el anuncio de su fusión con Strive Asset Management. La compañía se especializa en marketing social en plataformas como Discord y TikTok. La fusión creará la primera empresa que cotiza en bolsa centrada en inversiones en Bitcoin. El acuerdo permitirá una rápida captación de capital para nuevas compras de criptomonedas y la implementación de estrategias financieras innovadoras y fiscalmente eficientes para los inversores.

NIO (NIO.US) cayó un 9,4% tras anunciar una oferta pública inicial de acciones de 1.000 millones de dólares. La compañía planea ofrecer 181,8 millones de acciones a 5,50 dólares cada una. Aunque los fondos se destinan a la investigación y el desarrollo de tecnología de vehículos eléctricos y a fines corporativos, los inversores reaccionaron negativamente a la dilución de las acciones. El mercado está a la espera de la conclusión de la oferta, prevista para principios de octubre de 2025, junto con más detalles sobre el uso de los fondos.

Gossamer Bio (GOSS.US) subió aproximadamente un 9% después de que UBS iniciara la cobertura con una recomendación de "Compra" y un precio objetivo de 19 dólares. Los analistas destacan el potencial infravalorado de la cartera clínica de la compañía y prevén una apreciación del precio de las acciones a corto y medio plazo. La compañía se centra en el desarrollo de seralutynib para la hipertensión pulmonar, y se esperan los resultados del ensayo PROSERA para febrero de 2026.