El S&P 500 se tiñe de verde y roza los 6.400 puntos📈

El inicio de la sesión de hoy en Wall Street se caracteriza por un claro optimismo, con los inversores centrados en numerosos informes trimestrales de resultados y eventos corporativos. Las acciones de Apple suben un 2,4% en estos momentos después de que el director ejecutivo, Tim Cook, visitara a Donald Trump en la Casa Blanca y reiterara una vez más su disposición a realizar importantes inversiones en desarrollo en EE. UU., aliviando así las preocupaciones sobre las tensiones previas entre la compañía y la Casa Blanca, especialmente en el contexto de los aranceles. Las empresas de semiconductores también muestran un buen desempeño, con la excepción de Intel.

El S&P 500 sube un 0,6% en la apertura, lanzando un nuevo ataque a la resistencia de 6.400 puntos

Noticias corporativas del S&P 500

Airbnb (ABNB.US) baja un 6% tras advertir de un crecimiento más lento en el segundo semestre debido a las difíciles comparaciones interanuales. La compañía indicó que el sólido crecimiento observado en períodos anteriores será difícil de mantener, lo que ha generado preocupación entre los inversores.

La compañía indicó que el sólido crecimiento observado en períodos anteriores será difícil de mantener, lo que ha generado preocupación entre los inversores. DoorDash (DASH.US) sube un 8,9% tras anunciar resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado y elevar su pronóstico de órdenes de mercado. La sólida demanda y el crecimiento de la plataforma respaldan las positivas perspectivas de crecimiento de la compañía. El optimismo del mercado también se deriva de la mejora de los márgenes y la ampliación de las operaciones. La compañía se está beneficiando de la tendencia de la comida para llevar y la creciente popularidad de los servicios digitales.

La sólida demanda y el crecimiento de la plataforma respaldan las positivas perspectivas de crecimiento de la compañía. El optimismo del mercado también se deriva de la mejora de los márgenes y la ampliación de las operaciones. La compañía se está beneficiando de la tendencia de la comida para llevar y la creciente popularidad de los servicios digitales. Duolingo (DUOL.US) sube un 23% tras anunciar resultados trimestrales mejores de lo esperado y elevar su pronóstico para todo el año. La superación significativa de las expectativas en las métricas clave de uso e ingresos impulsó la confianza de los inversores. El mercado está recompensando a la compañía por su sólido crecimiento y la escalabilidad de su plataforma educativa. Es una de las acciones más dinámicas del sector del software educativo.

La superación significativa de las expectativas en las métricas clave de uso e ingresos impulsó la confianza de los inversores. El mercado está recompensando a la compañía por su sólido crecimiento y la escalabilidad de su plataforma educativa. Es una de las acciones más dinámicas del sector del software educativo. Fortinet (FTNT.US) baja un 21% tras anunciar un retraso y un ciclo de renovación de productos de firewall más flojo de lo esperado. Varios analistas han rebajado sus recomendaciones, señalando un menor potencial de crecimiento de los ingresos en este segmento. El mercado ha evaluado con rigor las perspectivas de la compañía ante la dinámica cambiante del mercado y la tecnología. La fuerte caída de las acciones indica incertidumbre sobre la rentabilidad a corto plazo de la compañía.

