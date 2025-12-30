Meta ha acordado la compra de Manus, una emergente startup de agentes de IA con sede en Singapur y raíces chinas, en una operación valorada extraoficialmente en más de 2.000 millones de dólares y destinada a reforzar su apuesta por los llamados “agentes inteligentes”. La compañía de Mark Zuckerberg integrará la tecnología de Manus en su asistente Meta AI y en el resto de sus plataformas, pero mantendrá el servicio de Manus como producto independiente basado en suscripción para empresas y usuarios finales. Desde Meta, no han desvelado oficialmente los términos económicos del acuerdo, pese a que se estima una valoración de Manus de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, convirtiéndola así en una de las mayores compras de IA del grupo en 2025.

¿Qué es Manus y qué tecnología aporta a Meta?

Manus se ha hecho un hueco en el sector por sus agentes autónomos capaces de ejecutar cadenas de tareas complejas con mínimas instrucciones, una evolución respecto a los chatbots conversacionales tradicionales. Fundada originalmente en China y posteriormente reubicada en Singapur, la compañía ofrece un agente de IA de propósito general capaz de operar como un “empleado digital”, realizando de forma autónoma tareas de investigación, automatización, programación y análisis de datos para empresas. Según datos de la propia startup, este agente ha procesado más de 147 billones de tokens y ha creado más de 80 millones de ordenadores virtuales, dando servicio ya a millones de usuarios y negocios en todo el mundo.

Integración en la estrategia de IA de Meta

Meta planea integrar el agente de Manus en Meta AI y desplegarlo progresivamente en sus productos de consumo y empresariales, lo que abriría la puerta a asistentes capaces de gestionar flujos de trabajo de principio a fin dentro de aplicaciones como WhatsApp, Instagram o Messenger.

Esta operación se enmarca en un año de fuerte inversión en IA por parte del grupo, que incluye la creación de Meta Superintelligence Labs y varias adquisiciones de startups especializadas, con el objetivo de competir con Google, Microsoft y OpenAI en la carrera por los agentes de IA avanzados.

Manus mantendrá su modelo de suscripción y continuará operando desde Singapur, con el compromiso de que la transición sea lo menos disruptiva posible para los clientes actuales, mientras gana alcance gracias a la infraestructura global de Meta.

Para el mercado, la compra supone un nuevo movimiento de consolidación en el segmento de los agentes inteligentes, acelera la carrera por los “empleados digitales” y refuerza la tendencia hacia sistemas de IA capaces de asumir tareas operativas complejas más allá de la simple generación de texto. Esta adquisición refuerza el giro de Meta desde los chatbots genéricos hacia la llamada IA “agéntica”, centrada en sistemas que pueden planificar, tomar decisiones y ejecutar acciones de forma autónoma, lo que representa la próxima gran oleada competitiva frente a rivales como Google, Microsoft u OpenAI.

El movimiento también envía una señal al ecosistema de este sector: los agentes de propósito general que combinan automatización, capacidad de investigación y ejecución real en entornos de negocio se consolidan como uno de los focos clave de inversión y de fusiones y adquisiciones en la nueva fase de la IA generativa.

Pese a la adquisición, las acciones de Meta cotizan a la baja en las operaciones previas a la apertura del mercado americano, con una caída de más del 0,20%. En el acumulado del año, no obstante, la compañía se revaloriza más de un 8%.

¿Cómo comprar acciones de Meta?

