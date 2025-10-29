El S&P 500 sube al comienzo de la sesión

El S&P 500 empieza bien la sesión y se anota subidas de alrededor del 0,3% en mitad de su temporada de resultados. Esto está causando que ambos extremos del índice estén teniendo un movimiento pronunciado.

Acciones que suben en el S&P 500

Las acciones de Teradyne son las más alcistas del S&P 500, con subidas de más del 16% después de presentar unas cifras que han gustado mucho al mercado, batiendo las expectativas del consenso de analistas. Sin embargo, dentro de las compañías con mayor importancia en el selectivo hay que destacar a Nvidia, que sube un 5% después de invertir 1.000 millones de dólares en Nokia. Con estas subidas, se convierte en la primera compañía en alcanzar los 5 trillones de dólares de capitalización bursátil, un hito muy representativo de las grandes perspectivas que el mercado pone sobre la IA.

Fuente: Plataforma de XTB

Acciones que bajan en el S&P 500

Las acciones de Fiserv son las más bajistas del S&P 500 con diferencia después de que hayan recortado su beneficio por acción esperado para este año desde los 10,15$-10,3$ hasta los 8,5$-8,6$. Además, el crecimiento esperado de los ingresos también se ha establecido en el 3,5%-4%, frente al anterior crecimiento esperado que era del 10%. Esto ha causado un desplome del 40% en el que ya es la peor caída de su historia. Otros valores como Adobe también corrigen, pero el ánimo es en general positivo.

Fuente: Plataforma de XTB

