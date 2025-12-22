Larry Ellison ha dado un golpe de efecto en la batalla por Warner Bros. Discovery al ofrecer una garantía personal de 40.400 millones de dólares para respaldar la opa hostil de Paramount Skydance, reforzando de forma drástica la credibilidad financiera de la oferta frente al acuerdo ya firmado de Warner con Netflix. Esta jugada responde directamente a las críticas del consejo de Warner, que cuestionaba la solidez del respaldo económico de Paramount y el verdadero compromiso de la familia Ellison con la operación.

Larry Ellison refuerza la oferta de Paramount por Warner

A principios del mes de diciembre, Paramount Skydance lanzó una oferta de 108.400 millones de dólares por Warner Bros. Discovery, valorando las acciones en 30 dólares por título, íntegramente en efectivo. El paquete implicaba, además, asumir la deuda de Warner, lo que convierte la transacción en una de las mayores operaciones de la historia del entretenimiento y del streaming. Esta propuesta buscaba competir con el acuerdo ya aceptado por Warner con Netflix, valorado en unos 82.700 millones y estructurado en una combinación de efectivo y acciones de Netflix, lo que ofrecía menos liquidez inmediata al accionista de Warner.

Ante ambas propuestas, el consejo de Warner pidió explícitamente una garantía personal y clara de Ellison para considerar la oferta como creíble y recomendó a sus accionistas rechazar la opa hostil de Paramount y seguir adelante con el acuerdo con Netflix. Ahora, Larry Ellison, cofundador de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo, se ha comprometido con una “garantía personal irrevocable” de 40.400 millones de dólares para la financiación de capital de la oferta de Paramount y para posibles reclamaciones de daños contra el grupo. Además, también se ha comprometido a no revocar ni vaciar el fideicomiso familiar Ellison mientras dure la operación, despejando el temor del consejo de Warner a que la familia retirase su apoyo económico en un momento crítico.

Este respaldo personal busca desmontar el argumento de Warner de que la familia Ellison “no ponía el dinero” y de que la oferta carecía de garantías de ejecución. Con esta operación, Paramount incrementa la penalización por ruptura inversa hasta los 5.800 millones de dólares, alineándose con la de Netflix, y concede más flexibilidad a Warner en refinanciación de deuda y operaciones durante el periodo intermedio. De este modo, Paramount intenta presentar su propuesta como igual o superior en seguridad jurídica y probabilidad de cierre, no solo en valor económico.

Una operación que cambiaría Hollywood

El ganador de esta guerra de OPAs por Warner se quedará con una de las bibliotecas de contenidos más valiosas del mundo (Warner, HBO, DC, etc.), obteniendo una posición de fuerza en la guerra del streaming frente a gigantes como Disney y Amazon. En este escenario, Paramount sostiene que su oferta en efectivo aporta unos 18.000 millones más de liquidez inmediata a los accionistas de Warner que la estructura mixta de Netflix, y promete sinergias de costes de hasta 6.000 millones manteniendo los equipos creativos.

En términos políticos y regulatorios, el bloque liderado por Ellison argumenta que su operación puede superar con mayor facilidad el escrutinio de las autoridades estadounidenses que la de Netflix, introduciendo además la carta del empleo y la “defensa de Hollywood” como industria estratégica.

¿Qué supone el respaldo de Larry Ellison para la OPA?

La garantía personal de Ellison funciona como un “equity backstop” monumental: reduce el riesgo percibido de financiación y eleva la presión sobre el consejo de Warner, que deberá justificar ante sus accionistas por qué prefiere un acuerdo de menor importe y menor liquidez.

Para Paramount, el movimiento es una señal agresiva de compromiso: ancla la operación a la fortuna de Ellison, mejora el perfil de cierre frente a Netflix y refuerza el discurso de que su oferta es plenamente financiada y ejecutable en plazos más cortos.

De fondo, este movimiento incrementa la probabilidad de que la batalla termine o bien en una mejora adicional de las condiciones (por parte de Netflix o Paramount) o en un escenario de litigios, en el que la garantía también cubriría potenciales daños reclamados a Paramount si el acuerdo no llega a completarse.

Tras conocer la noticia, las acciones de Warner Bros Discovery han subido un 2,8%. En el acumulado del año, además, las acciones de Warner mantienen una revalorización del 170%.

