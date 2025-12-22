¿Nvidia va a envíar chips H200 a China?

Nvidia se encuentra actualmente en un momento que podría ser uno de los más importantes para la valoración de la compañía en los próximos trimestres, especialmente en el contexto de su relación con el mercado chino de inteligencia artificial. Según informes recientes, la compañía ha informado a clientes seleccionados en China sobre sus planes para comenzar los envíos de procesadores gráficos H200 a mediados de febrero de 2026, justo antes del Año Nuevo chino. Se espera que los volúmenes iniciales provengan del inventario existente y oscilen entre 5.000 y 10.000 módulos, lo que se traduce en aproximadamente entre 40.000 y 80.000 unidades de GPU individuales. Si bien el H200 no representa la última generación de soluciones de Nvidia, sigue siendo una herramienta clave para entrenar grandes modelos de lenguaje y gestionar cargas de trabajo avanzadas, especialmente en entornos sujetos a restricciones de exportación.

¿Cuál es la importancia de China para Nvidia?

Estos planes son resultado directo de un cambio en el enfoque de Estados Unidos para la exportación de tecnología avanzada tras la toma de posesión de la nueva administración a principios de 2025. La flexibilización de las restricciones sobre productos seleccionados de Nvidia abre el acceso de la compañía a uno de los mercados de IA más grandes del mundo. En China, la demanda de GPU de alto rendimiento supera significativamente la capacidad de los proveedores locales, cuyas soluciones siguen siendo notablemente menos competitivas en comparación con el hardware de Nvidia. Como resultado, para muchas empresas tecnológicas locales, las unidades H200 representan la única vía viable para un mayor desarrollo de sistemas de IA avanzados.

Los mercados financieros han incorporado rápidamente esta información. En las operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de Nvidia suben un 1,5%, en consonancia con el patrón observado en informes anteriores sobre posibles aprobaciones de exportación a China.

La importancia de China para la trayectoria de crecimiento a largo plazo de Nvidia sigue siendo crucial. Las previsiones indican que, en 2026, el mercado podría representar aproximadamente entre el 20% y el 25% de la demanda mundial de procesadores de IA, lo que podría traducirse en ingresos de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Grandes empresas como ByteDance, Alibaba Cloud y Tencent buscan activamente aprobaciones regulatorias rápidas, ya que el desarrollo continuo de sus plataformas de IA depende del acceso a infraestructura informática de alto rendimiento. En muchas aplicaciones, los chips locales siguen siendo significativamente menos capaces que las soluciones de Nvidia.

En un escenario base, la apertura gradual del mercado chino representa un factor clave que influirá en la valoración de Nvidia en el primer semestre de 2026. Más allá de los envíos del inventario existente, el aumento de la producción a partir del segundo trimestre y la obtención de nuevos pedidos por valor de cientos de millones de dólares desempeñan un papel importante. Los posibles contratos a largo plazo con importantes clientes chinos impulsarán al mercado a revisar las proyecciones de ingresos para el próximo año fiscal.

Al mismo tiempo, el entorno de inversión conlleva riesgos significativos. La toma de decisiones por parte de los reguladores chinos aún está en curso, y las autoridades buscan equilibrar las importaciones de tecnología avanzada con el apoyo a los proveedores nacionales. La incertidumbre adicional proviene de las tensiones geopolíticas y la preocupación de algunos legisladores estadounidenses sobre los posibles usos no civiles de los procesadores avanzados.

Desde una perspectiva de mercado, la información sobre posibles envíos de H200 a China se considera un factor comercial muy relevante y una señal de cambios en el panorama regulatorio del sector de la IA. La comunicación de Nvidia con clientes chinos y la flexibilización de las restricciones a la exportación han llamado la atención de los inversores sobre la importancia de China en la estructura operativa de la compañía. Como resultado, la perspectiva china ha vuelto a ser un elemento clave en la narrativa del mercado en torno a Nvidia, especialmente en el contexto de las decisiones regulatorias y los próximos informes financieros.