El S&P 500 sube con fuerza en el inicio de sesión

La bolsa americana abre con fuerza y el S&P 500 está anotándose subidas de casi el 1%. Los inversores afrontan con optimismo una de las semanas más importantes del año, con el punto de mira en los resultados empresariales, pero también en la reunión del miércoles de la FED.

Acciones relevantes que suben del S&P 500

Dentro del S&P 500 tenemos algunas empresas destacadas con subidas importantes. Las acciones de Intel están repuntando casi un 4% en estos momentos de la sesión y continúan teniendo un comportamiento errático después de que la semana pasada presentara resultados. Viene de subidas de más del 10% y de una posterior caída del 6%. Palantir también destaca, al igual que Tesla, pero tenemos que poner el foco en Nvidia y Alphabet. En el caso de esta última, presenta sus resultados el miércoles, junto a otros hiperescaladores como Microsoft y Meta. El dato de capex de estas compañías será fundamental para la evolución de Nvidia hasta la presentación de sus resultados.

Fuente: Plataforma de XTB

Acciones relevantes que bajan del S&P 500

La parte baja del S&P 500 es bastante reducida y de las compañías que tienen relevancia en el índice hay poco que destacar. Visa está cayendo a la espera de reportar mañana sus resultados financieros, siendo una de las empresas importantes dentro del sector financiero americano. El cierre del gobierno sigue sin impactar con claridad en el índice de referencia.

