El S&P 500 sube ligeramente

La lectura más baja de las ventas minoristas ha generado una esperanza entre los inversores del S&P 500 de que el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los próximos meses no esté garantizado. Esta percepción se debe a que las ventas minoristas son un indicador clave de la demanda del consumidor, y una disminución en este índice puede sugerir una posible desaceleración en el gasto de los consumidores. Si los consumidores gastan menos, es posible que la inflación se mantenga bajo control, lo que podría influir en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. Los inversores están atentos a estos indicadores económicos, ya que pueden proporcionar pistas sobre la dirección futura de la economía y el mercado de valores. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 Noticias de empresas del S&P 500 Applied Materials (AMAT.US): Las acciones cayeron un 5% después de que el fabricante de equipos de semiconductores pronosticara unas ventas netas del segundo trimestre por debajo de las estimaciones medias de los analistas. El mercado indica que las restricciones a las exportaciones relacionadas con China afectan negativamente a las previsiones de ventas de la empresa. Crispr Therapeutics (CRSP): Las acciones subieron un 7% después de que Evercore ISI actualizara la calificación de la empresa de biotecnología de "neutral" a "superior". Las acciones de GameStop (GME.US) se están disparando debido a una noticia no confirmada que ha inundado el mercado. Según diversas fuentes, GME estaría estudiando la posibilidad de invertir en cripto, con Bitcoin y Michael Saylor (MicroStrategy) en mitad de las conversaciones. Empresas chinas: Las acciones que cotizan en Estados Unidos están subiendo, ya que una posible reunión entre los principales líderes del país y el cofundador de Alibaba, Jack Ma, ha reforzado la confianza del mercado en que Pekín puede adoptar un enfoque cada vez más favorable al sector empresarial privado y al mercado de capitales. Alibaba (BABA.US) subió un 6%, Baidu (BIDU.US) un 3% y PDD (PDD.US) casi un 4%. Cotización de las acciones de Moderna Las acciones de Moderna (MRNA.US) abrieron casi un 10% a la baja, pero ahora han subido un 2%, a pesar de que la empresa centrada en las vacunas informó otra pérdida trimestral mayor de lo esperado. La pérdida por acción fue de -2,91 dólares frente a una previsión de -2,68 dólares. Los ingresos cayeron un 66% interanual, y las ventas de la vacuna COVID-19 estuvieron en línea con las previsiones, con 923 millones de dólares. La pérdida operativa fue de -1.250 millones de dólares, frente a la expectativa del mercado de -1.130 millones de dólares. El efectivo y equivalentes se situó en 1.930 millones de dólares, por debajo de los 2.120 millones de dólares esperados. La empresa prevé un CAPEX menor de 400 millones de dólares para 2025, en comparación con los 463 millones de dólares proyectados, y unos ingresos de entre 1.500 y 2.500 millones de dólares, cuando las expectativas eran de 2.430 millones de dólares; planea recortar los costes en 1.000 millones de dólares este año. Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

