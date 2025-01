El S&P500 abre sin un rumbo claro

Los sectores del S&P 500 muestran un rendimiento mixto. Lidera las subidas el sector de utlities (+0,65%), seguido de los servicios de comunicación (+0,57%) y los bienes de consumo básicos (+0,16%). La energía muestra la mayor caída (-0,65%), mientras que la atención sanitaria (-0,25%) y los sectores industriales (-0,20%) también cotizan con sesgo bajista. La tecnología de la información cotiza plana y las finanzas muestran ligeras subidas (+0,07%). Tras un inicio volátil, el S&P 500 se mantiene estable con un ligero incremento del 0,05%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias corporativas del S&P500

Las acciones de CSX (CSX.US) caen un 3% tras no alcanzar las estimaciones de beneficios del cuarto trimestre, con un BPA de 38c frente a los 45c interanuales. El gigante del transporte ferroviario se enfrenta a 350 millones de dólares en vientos en contra por los huracanes y la interrupción del puente Key, lo que ha llevado a varios analistas a recortar los objetivos de precios. La dirección proyecta un crecimiento del volumen de un dígito bajo a medio para 2025, pero advierte de la presión de los índices de referencia del carbón y los precios del diésel más bajos. El beneficio operativo de la empresa cayó un 16% hasta los 1.110 millones de dólares, mientras que los ingresos disminuyeron un 3,8% hasta los 3.540 millones de dólares.

Moderna (MRNA.US) obtiene una licitación plurianual de vacunas contra la COVID-19 para la UE, Noruega y Macedonia del Norte, lo que permite a 17 países participantes acceder a sus vacunas de ARNm durante un máximo de cuatro años. El acuerdo incluye el suministro de jeringas precargadas para mejorar la eficiencia de la campaña de vacunación. Esto sigue a la aprobación por parte de la Comisión Europea en septiembre de 2024 de la formulación actualizada de Spikevax de Moderna dirigida a la variante JN.1.

