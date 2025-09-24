El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, señala la posibilidad de recortes agresivos de tipos

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, comentó hoy sobre la economía y los tipos de interés de EE. UU. Aquí está el desglose de los puntos clave de su discurso: Nos reuniremos de nuevo con China en octubre y noviembre. Ciertos productos químicos y motores de aviación podrían ser una herramienta clave en las conversaciones con China.

EE. UU. es vulnerable en algunas industrias y necesita reforzarse.

Están llegando minerales de tierras raras de China.

Estamos avanzando con Fannie Mae y Freddie Mac.

No sé si habrá un cierre gubernamental la próxima semana.

Estamos trabajando en un plan para reemplazar empleos por inteligencia artificial. Veremos qué sucede con este auge de la IA.

Creo que veremos una caída sustancial de la inflación. Me preocupa menos la recesión.

Powell debería haber anunciado un recorte de 100 a 150 puntos básicos.

Terminaré la primera ronda para la primera semana de octubre.

Celebraré muchas entrevistas con la Reserva Federal la próxima semana.

Un par de candidatos a la Reserva Federal me sorprendieron.

Las revisiones del empleo muestran que algo andaba mal.

Me sorprende que el presidente de la Fed, Powell, no haya indicado un futuro para los tipos de interés.

Los tipos son demasiado restrictivos y deben bajar. No entiendo por qué Powell ha retrocedido un poco.

Estamos entrando en un ciclo de flexibilización monetaria.

La Fed ha mantenido los tipos demasiado altos durante demasiado tiempo.

